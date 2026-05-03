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    creditshelf: Insolvenzplan entzieht Elgeti, Hevella & Bartsch Stimmrechte

    creditshelf Aktiengesellschaft hat am 30. April 2026 mehrere Stimmrechtsmitteilungen nach § 40 WpHG veröffentlicht, die auf weitreichende Veränderungen in der Aktionärsstruktur im Zuge der Durchführung eines Insolvenzplans hinweisen. Die Meldungen wurden über den Dienst EQS News verbreitet; für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

    Kern der Mitteilungen ist die Übertragung von Aktien mit Stimmrechten im Rahmen der Umsetzung des Insolvenzplans der Gesellschaft. Als unmittelbare Folge geben die gemeldeten Meldepflichtigen – namentlich die natürliche Person Rolf Elgeti (geb. 04.11.1976), die juristische Person Hevella Beteiligungen GmbH (Sitz Potsdam) sowie Dr. Daniel Bartsch (geb. 22.12.1975) – an, dass ihnen nach der Maßnahme keine Stimmrechte mehr zuzurechnen sind (jeweils 0,00 %). Die Mitteilungen datieren die Schwellenberührung auf den 22. April 2026; veröffentlicht wurden sie formell am 28. bzw. 30. April 2026.

    Vor der Übertragung hatten die genannten Personen und Gesellschaften substanzielle Anteile an creditshelf: Hevella Beteiligungen GmbH meldete zuletzt 39,00 % der Stimmrechte, Rolf Elgeti 30,42 % der Stimmrechte zuzüglich Instrumentenanteilen von 3,15 % und Dr. Daniel Bartsch 18,34 %. Nach der Durchführung des Insolvenzumsetzungsmechanismus weist die Gesamtzahl der Stimmrechte gemäß § 41 WpHG nun 900.000 aus; die betroffenen Meldepflichtigen geben jedoch an, keine Stimmrechte mehr zu halten.

    Aus den Mitteilungen geht hervor, dass die Meldepflichtigen sich gegenseitig nicht beherrschen und auch nicht von anderen Gesellschaften beherrscht werden, die Stimmrechte an der Emittentin halten. In der Meldung der Hevella Beteiligungen GmbH wird ferner eine Unternehmenskette genannt, die Namen wie Obotritia Capital KGaA und Hevella Capital GmbH & Co. KGaA in Verbindung mit Rolf Elgeti auflistet, ohne jedoch konkrete Prozentangaben nach der Transaktion auszuweisen.

    Die routinemäßigen Angaben zu Instrumenten nach § 38 WpHG (Optionsrechte, Wandelrechte o.ä.) sind in den Meldungen mit 0,00 % beziffert. Die ISIN der Aktien lautet DE000A41YEG8.

    Bedeutung: Die Übertragungen im Rahmen des Insolvenzplans haben die bisherigen Großaktionäre de facto aus der Stimmrechtslage entlassen und damit die Eigentümer- und Kontrollstruktur von creditshelf grundlegend verändert. Konkrete Informationen zu den neuen Stimmrechtsinhabern oder zu strategischen Folgen – etwa für Governance, Fortführung der Geschäftstätigkeit oder eine mögliche Neuorganisation des Kapitals – nennt die Mitteilung nicht. Anleger und Marktteilnehmer sollten weitere Veröffentlichungen und eventuelle Folgeangaben der Gesellschaft beobachten.



    creditshelf

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    ISIN:DE000A41YEG8WKN:A41YEG
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    Die creditshelf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,50 % und einem Kurs von 0,205EUR auf Frankfurt (30. April 2026, 08:05 Uhr) gehandelt.





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