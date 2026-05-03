🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDanaher AktievorwärtsNachrichten zu Danaher

    Monatsanalyse

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Danaher rutscht ab – wie reagiert der Markt im Mai 2026?

    Der Rückgang von -7,32 % sorgt für Unsicherheit. Der Mai könnte neue Bewertungsansätze eröffnen.

    Monatsanalyse - Danaher rutscht ab – wie reagiert der Markt im Mai 2026?
    Foto: Superingo - stock.adobe.com

    Danaher bleibt trotz Rückgang von -7,32 % im April 2026 relevant und könnte im Mai wichtige Signale liefern.

    Relevante Markt- und Unternehmensfaktoren

    Danaher gehört zu den etablierten Large Caps und verbindet Stabilität mit moderatem Wachstumspotenzial.
    Die Unternehmensgröße ermöglicht eine solide Marktposition, ohne die Flexibilität vollständig einzuschränken.
    Danaher bewegt sich in einem Umfeld, das sowohl institutionelle Anleger als auch langfristig orientierte Investoren anspricht.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Danaher Corporation!
    Long
    164,67€
    Basispreis
    1,22
    Ask
    × 12,50
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    193,31€
    Basispreis
    1,27
    Ask
    × 12,01
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Danaher bewegt sich in der Branche Industrie/Mischkonzerne, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Stabilität und Konjunkturabhängigkeit aufweist. Die Entwicklung hängt sowohl von gesamtwirtschaftlichen Trends als auch von unternehmensspezifischen Faktoren ab. Das Umfeld bietet Chancen, bleibt aber anfällig für wirtschaftliche Schwankungen. Die Branche gilt als weder klar defensiv noch stark zyklisch positioniert. Für Anleger ergibt sich ein gemischtes Chancen-Risiko-Profil.

    Danaher weist aktuell ein KGV von 21,22 auf und ist damit bereits etwas anspruchsvoller bewertet. Der Markt preist hier spürbare Erwartungen an die weitere Entwicklung ein. Für zusätzliches Kurspotenzial dürften entsprechend neue operative Impulse nötig sein. Die Bewertung lässt erkennen, dass Anleger dem Unternehmen weiteres Wachstum zutrauen. Das aktuelle Niveau setzt eine weiterhin stabile Geschäftsentwicklung voraus.

    Die Dividendenrendite von Danaher liegt aktuell bei +0,84 % und spielt damit nur eine untergeordnete Rolle. Die Investmentstory wird hier eher von operativer Entwicklung und Kursfantasie geprägt als von laufenden Ausschüttungen. Für einkommensorientierte Anleger steht die Aktie damit weniger im Fokus. Die Ausschüttung ergänzt das Profil nur am Rand. Im Vordergrund stehen klar Wachstum und Geschäftsentwicklung.

    Danaher

    -0,39 %
    -3,08 %
    -3,34 %
    -16,45 %
    -12,54 %
    -21,97 %
    -18,65 %
    +168,98 %
    +406,44 %
    ISIN:US2358511028WKN:866197
    Danaher direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Danaher Aktie im Mai 2026 ein Kauf?

    Danaher ist ein US-Konzern für Life-Science-, Diagnostik- und Umwelttechnik. Produkte: Laborgeräte, Diagnostiksysteme, Bioprozesslösungen (u.a. Cytiva, Beckman Coulter). Starke Marktstellung in Life Sciences/IVD mit wiederkehrenden Umsätzen. Wichtige Konkurrenten: Thermo Fisher, Abbott, Roche, Agilent. USP: Danaher Business System, hohe M&A-Kompetenz, fokussiertes Portfolio nach Abspaltungen (Fortive, Veralto).

    Ob die Danaher Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 160,13$, was einem Rückgang von -8,58% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Monatsanalyse Danaher rutscht ab – wie reagiert der Markt im Mai 2026? Der Rückgang von -7,32 % sorgt für Unsicherheit. Der Mai könnte neue Bewertungsansätze eröffnen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     