Agrarminister Rainer fordert Steuerbefreiung für Biokraftstoffe

Der Minister verwies darauf, dass insbesondere größere landwirtschaftliche Maschinen auch künftig auf Verbrennungsmotoren angewiesen seien. "Hier müssen wir stärker auf Biokraftstoffe setzen", betonte Rainer. Neben klassischem Biodiesel nannte er auch Biomethan aus Biogasanlagen als wichtige Alternative. Bereits seit diesem Jahr würden Biokraftstoffe bei der Agrardieselrückerstattung berücksichtigt.

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesagrarminister Alois Rainer (CSU) spricht sich für eine vollständige Steuerbefreiung von Biokraftstoffen aus, um deren Einsatz in der Landwirtschaft zu fördern. Eine solche Maßnahme würde Biokraftstoffe günstiger machen und zugleich die heimische Produktion ankurbeln, sagte Rainer den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Rainer: "Versorgungssicherheit entsteht vor der eigenen Haustür"

Zugleich plädierte Rainer dafür, die Produktion entsprechender Energieträger in Deutschland auszubauen. Dies stärke sowohl den Klimaschutz als auch die Unabhängigkeit von fossilen Importen. "Versorgungssicherheit entsteht nicht am Weltmarkt, sondern vor der eigenen Haustür", sagte er.

Kritisch äußerte sich Rainer zu Plänen von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), die Förderung kleiner Biogasanlagen im Rahmen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) zu beenden. Kleine Anlagen seien ein wichtiger Pfeiler der Energieversorgung im ländlichen Raum und verwerteten Abfälle sowie Reststoffe sinnvoll. "Es wäre falsch, dieses Potenzial zu schwächen", sagte der CSU-Politiker.

Man stehe hierzu innerhalb der Bundesregierung im Austausch, so Rainer. Ziel sei es, die Rolle kleiner Biogasanlagen im weiteren Verfahren zu sichern und die regionale Energieerzeugung zu stärken./lig/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Suedzucker Aktie Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,74 % und einem Kurs von 12,20 auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Suedzucker Aktie um +7,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,24 %. Die Marktkapitalisierung von Suedzucker bezifferte sich zuletzt auf 2,49 Mrd.. Suedzucker zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9900 %. Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,333Euro. Von den letzten 3 Analysten der Suedzucker Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten, 1 die Aktie zu verkaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 15,000Euro was eine Bandbreite von -9,84 %/+22,95 % bedeutet.



