28 % an einem Tag: Warum Millennial Potash plötzlich wieder auffällt!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Millennial Potash Corp.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Millennial Potash Corp. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 04.05.2026, 5:35 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

manchmal braucht der Markt nur einen Handelstag, um eine zuvor übersehene Story wieder sichtbar zu machen.

Genau das war bei Millennial Potash (WKN: A3DXEK) am 30. April 2026 zu beobachten. Laut Yahoo-Finance-Historie sprang die Aktie von 1,80 CAD auf 2,31 CAD, intraday wurden sogar 2,44 CAD erreicht. Das entspricht einem Tagesplus von rund 28,3 %. Mit 1,28 Mio. gehandelten Aktienlag das Volumen zugleich klar über dem 20-Tage-Durchschnitt. Das beweist noch nichts, zeigt aber, dass der Markt die Story wieder aktiver bepreist. Der Grund dafür liegt nicht allein im Chart.

28 %-Kurssprung bringt die Story zurück auf den Radar!

Auch charttechnisch hellt sich das Bild inzwischen wieder spürbar auf. Nach der vorherigen Korrektur hat die Aktie im Bereich von rund 1,75 bis 1,85 CAD offenbar einen Boden ausgebildet. Besonders positiv ist, dass der Titel zuletzt die 50-Tage-Linie von unten nach oben zurückerobern konnte. Das wird von vielen Marktteilnehmern als erstes Zeichen gewertet, dass der Verkaufsdruck nachlässt und sich das kurzfristige Chartbild wieder verbessert. Der dynamische Kursanstieg unter erhöhtem Volumen verstärkt diesen Eindruck zusätzlich.

Quelle: WallstreetOnline.de ; Eigene Bearbeitung

Kann sich die Aktie nun oberhalb der 50-Tage-Linie behaupten, würde sich das technische Bild weiter aufhellen. Dann könnte sich die jüngste Bewegung als Startsignal einer Erholung erweisen, bei der der Markt den Blick wieder stärker auf nächsthöhere Widerstandsbereiche richtet. Aus charttechnischer Sicht wirkt die vorangegangene Korrektur damit zunehmend wie eine gesunde Bereinigung nach dem starken Anstieg Ende 2025 – und wenigerwie ein grundsätzlicher Bruch des übergeordneten Aufwärtsszenarios.

Banio: Große Ressource, klare Projektlogik!

Millennial Potash (WKN: A3DXEK) ist noch kein Produzent, sondern ein fortgeschrittener Kalientwickler mit seinem Banio-Projekt in Gabun. Dort treffen mehrere Faktoren zusammen, die im Potash-Sektor selten gleichzeitig vorkommen: eine sehr große Ressource, eine positive Vorstudie, Küstenlage und ein Projekt, das operativ weiter in Richtung Machbarkeit, Genehmigung und Finanzierung voranschreitet.

Quelle: Millennial Potash

Die Ressourcengröße ist der erste Anker. Für den North Target weist Millennial 648,19 Mio. Tonnen Measured mit 15,72 % KCl und 1.804,54 Mio. Tonnen Indicated mit 15,57 % KCl aus. Zusammen sind das 2,45 Mrd. Tonnen M&I mit 15,61 % KCl; hinzu kommen 3,56 Mrd. Tonnen Inferred. Bereits die PEA 2024 modellierte im Basisszenario von 800.000 Tonnen MOP pro Jahreinen Nachsteuer-Kapitalwert von US$ 1,07 Mrd., eine IRR von 32,6 %, einen Initial-Capex von 480 Mio. USD sowie operative Kosten von rund 61 USD je Tonne. Das ist noch keine endgültige Machbarkeitsstudie, aber deutlich mehr als eine reine Lagerstättenstory.

Küstenlage und Infrastruktur als strategischer Vorteil!

Hinzu kommt die Lage. Banio liegt nahe der Atlantikküste bei Mayumba. Für ein Kaliprojekt ist das relevant, weil nicht nur die Ressource zählt, sondern auch die Frage, wie das Produkt später zu den Abnehmern gelangt. Millennial (WKN: A3DXEK) hebt besonders die potenzielle Nähe zu Brasiliensowie die Erreichbarkeit von Afrika, den USA und Asien hervor. Parallel arbeitet das Unternehmen nach eigenen Angaben weiter an Port-Optionen, Stromversorgung und Baufinanzierung.

DFS, ESIA und 80 %-Anteil: Das De-Risking läuft!

DFS und ESIA laufen, und ein neues Bohrprogramm auf der Haute-Banio-Lizenz wird vorbereitet. Die jüngsten Unternehmensnachrichten haben die Story zusätzlich verdichtet. Am 15. April 2026erhöhte Millennial seinen wirtschaftlichen Anteil am Banio-Projekt auf 80 %. Bereits im Februar 2026wurde die Landposition durch die neue Haute-Banio-Lizenz um 20 % ausgeweitet. Im Januar 2026startete die DFS offiziell, zugleich erklärte das Unternehmen, für die Feasibility-Arbeiten in Partnerschaft mit der U.S. International Development Finance Corporation finanziert zu sein. Das sind genau jene Zwischenschritte, an denen ein früher Developer vom reinen Ressourcenwert in Richtung Projektwert wächst.

Auch die Finanzierungsseite hat sich verbessert. Ende Januar 2026 schloss Millennial Potash (WKN: A3DXEK) eine Finanzierung über annähernd 18,29 Mio. CAD brutto ab. Anfang Februar holte das Unternehmen mit Jack Scott einen Senior Vice President Project Development, der sich laut Mitteilung auf Projektfinanzierung, Transportinfrastruktur und Offtake-Vereinbarungenkonzentrieren soll. Für einen Developer ist das zentral: Die eigentliche Qualität eines Projekts zeigt sich nicht nur im Ressourcenumfang, sondern auch darin, wie konsequent Finanzierung, Absatz und Infrastruktur parallel vorbereitet werden.

Fazit: Warum Millennial Potash wieder genauer beobachtet wird!

Vor diesem Hintergrund wirkt der kräftige Kursimpuls vom Donnerstag weniger wie ein isolierter Ausreißer als wie eine beschleunigte Marktreaktion auf eine Story, die sich operativ weiter verdichtet. Millennial Potash (WKN: A3DXEK) bleibt ein Entwicklungswert, Reserven, endgültige Machbarkeit, vollständige Baufinanzierung und Bergbaulizenz stehen noch aus. Gerade deshalb schauen Marktteilnehmer genau hin, wenn ein Projekt in mehreren Bereichen gleichzeitig vorankommt. Banio ist ein Entwicklungsprojekt mit wachsender strategischer Kontur, und Millennial Potash (WKN: A3DXEK) ein Unternehmen, das nach dem jüngsten Kursimpuls wieder stärker beobachtet wird. Auch charttechnisch wirkt das Bild konstruktiver, oberhalb von rund 2,50 CAD verläuft der nächste markante Widerstandsbereich.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen: Millennial Potash, SRC-Rohstoff-Reports, X, LinkedIn, eigener Research und Interpretation

Dieser Werbeartikel wurde am 01.05.2026 durch einen freien Journalisten für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

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