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    Ifo-Präsident warnt wegen US-Zöllen vor Rezession

    Für Sie zusammengefasst
    • Fuest warnt vor erheblichen Risiken für Deutschland
    • US-Zölle auf Autos und Lastwagen ab kommender Woche
    • Südekum rät abzuwarten und Gegenmaßnahmen prüfen
    Ifo-Präsident warnt wegen US-Zöllen vor Rezession
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Präsident des Ifo-Instituts, Clemens Fuest, warnt angesichts drohender neuer US-Zölle vor erheblichen Risiken für die deutsche Wirtschaft. Der Ökonom befürchtet ernsthafte Folgen, sollte die EU ihrerseits Zölle auf US-Produkte erheben. Fuest sagte der "Bild"-Zeitung: "Falls daraus ein neuer Handelskrieg wird, droht Deutschland 2026 eine Rezession."

    US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, die Zölle auf Autos und Lastwagen aus der Europäischen Union von 15 auf 25 Prozent zu erhöhen. Die neuen Sätze sollen bereits ab kommender Woche gelten. Fuest betonte, dass die geplanten Zollerhöhungen die deutsche Autoindustrie in einer ohnehin schwierigen Lage träfen.

    Jens Südekum, Berater im Bundesfinanzministerium, riet laut Bericht dazu, abzuwarten. Zunächst solle geprüft werden, ob die angekündigten US-Zölle tatsächlich erhoben würden. Für diesen Fall sprach er sich für "angemessene Gegenmaßnahmen" der EU aus./lig/DP/zb





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