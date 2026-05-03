🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Silber bereitet Gewaltiges vor

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Silberpreis zieht massiv an. Machen Anleger jetzt einen fatalen Fehler?

    Bereitet Silber einen gewaltigen Preisanstieg vor? Die aktuelle Lage nährt entsprechende Erwartungen. Der Boden für die Comeback-Rallye ist bereitet. Der Silberpreis zerrt an seinen Ketten, die zu bersten drohen.

    Für Sie zusammengefasst
    Silber bereitet Gewaltiges vor - Silberpreis zieht massiv an. Machen Anleger jetzt einen fatalen Fehler?
    Foto: adobe.stock.com

    Aktuelle Silberpreisentwicklung - Dieser Wochenausklang macht Hoffnung

    Hinter den Märkten liegt eine vielleicht richtungsweisende Handelswoche. Mit einer gewissen Sorge erwarteten Gold und Silber die Fed-Leitzinsentscheidung. Dabei war es weniger die Sorge vor einem Zinsschritt, als vielmehr die Befürchtung, dass sich etwas Überraschendes in den begleitenden Kommentaren und Kommuniqués verbergen könnte. An den Aktienmärkten teilte man diese Befürchtungen. Entsprechend groß war die Erleichterung auch im Dax, Dow Jones Ind. und Nasdaq 100, als klar wurde, das dem nicht so ist.

    Die Entwicklung des Silberpreises verdeutlicht die Anspannung vor dem Fed-Termin und die Erleichterung nach diesem sehr deutlich. Unmittelbar vor der Bekanntgabe drohte der Silberpreis noch einmal auf 70 US-Dollar und darunter zu rutschen. In der zweiten Wochenhälfte berappelte er sich. Der Wochenschluss am Freitag oberhalb von 75 US-Dollar bringt Silber nun für die kommenden Tage in eine aussichtsreiche Ausgangsposition. Wenig überraschend findet sich eine ähnliche Konstellation bei Gold. Mindestens 5 Gründe sprechen für einen rasant ansteigenden Goldpreis. 

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    21.526,28€
    Basispreis
    27,86
    Ask
    × 8,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.099,51€
    Basispreis
    28,05
    Ask
    × 8,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trump, US-Dollar und Anleiherenditen kreieren hochexplosive Lage für Silber

    Zum Wochenausklang verschafften rückläufige Anleiherenditen und ein nachgebender US-Dollar Silber Luft zum Durchatmen. Die Ölpreise gaben einen Teil ihrer Gewinne ab. Brent Öl und WTI Öl kamen zurück. Das drängte die Inflationssorgen und mit ihnen die Anleiherenditen zurück.

    Stellvertretend sei auf die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen verwiesen, die nach einem Ausflug über die 4,4 Prozent wieder unter diese wichtige Marke fielen. Der US-Dollar-Index musste auch abgeben und beendete die Handelswoche im Bereich von 98 Punkten. Zuvor stand noch ein Test der 100 Punkte zu befürchten. 

    Das, was die aktuelle Lage so explosiv macht, ist der sich abzeichnende Zollkonflikt zwischen der EU und den USA. Trump drohte am Freitag überraschend damit, EU-Autoimporte mit Zöllen in Höhe von 25 Prozent zu belegen. Sollte es tatsächlich zu diesem Schritt kommen, ist mit Gegenmaßnahmen der EU zu rechnen. Das Eskalationspotenzial ist beachtlich. Vergleiche zur Situation im Januar sind durchaus angemessen. Und wie Gold und vor allem der Silberpreis damals reagierten, dürfte noch in Erinnerung sein. 

    Steht der Goldpreis jetzt vor der Explosion?Ihr sicherer Hafen in stürmischen Zeiten. 
    Der physisch hinterlegte Goldfonds in Liechtenstein. Täglich handelbar. Auf Anfrage Auslieferung Ihrer Anteile in physischem Gold am Standort Schweiz oder Liechtenstein möglich.


    Fazit – Der Silberpreis könnte kräftig anziehen

    Nach der mehrwöchigen Korrektur ist Silber reif für eine knackige Zwischenrallye. Der erste Versuch scheiterte zuletzt im Bereich von 80 US-Dollar. Doch ein weiterer Versuch zeichnet sich aktuell ab. Anleger und Investoren sollten nicht den Fehler machen, die jüngsten Entwicklungen zu ignorieren, sondern jetzt ganz genau hinsehen und den Markt beobachten. Der Silbermarkt befindet sich nach wie vor in einem ausgeprägten Defizit. Jeder markante Anstieg der Nachfrage – etwa aus dem Investmentbereich – dürfte unmittelbar auf die Preise durchschlagen. Trumps Eskapaden könnten Silber als sicheren Hafen schneller aktuell werden lassen, als dem einen oder anderen lieb sein dürfte. Nicht zuletzt waren physisch besicherte Silber-ETFs im Januar 2026 ein maßgeblicher Preistreiber für das Edelmetall. Die damals enorme Dynamik dürfte noch in bester Erinnerung sein. 

    Bricht man das Ganze auf die charttechnischen Aspekte herunter, dann muss Silber jetzt über die 80 US-Dollar, um die Tür in Richtung 100 US-Dollar aufzustoßen. Etwaige Rücksetzer bleiben im besten Fall auf 70 US-Dollar begrenzt. Unter die 60 US-Dollar sollte es jedoch tunlichst nicht gehen. Anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

    In Anbetracht des möglichen Preisanstiegs bei Silber rücken auch unweigerlich die Aktien der Silberproduzenten in den Fokus. Die Korrektur schlug in den letzten Wochen tiefe Kerben in die Kursverläufe von Fresnillo, Pan American Silver oder Hecla Mining. Doch auch in der zweiten Reihe ging es turbulent zu. Die Aktie des US-amerikanischen Gold-Silber-Kupferproduzenten Coeur Mining steht hier stellvertretend. 

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

    Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMarcel Torney
    15 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Silber bereitet Gewaltiges vor Silberpreis zieht massiv an. Machen Anleger jetzt einen fatalen Fehler? Bereitet Silber einen gewaltigen Preisanstieg vor? Die aktuelle Lage nährt entsprechende Erwartungen. Der Boden für die Comeback-Rallye ist bereitet. Der Silberpreis zerrt an seinen Ketten, die zu bersten drohen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     