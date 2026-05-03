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    Ramelow

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    Zalando-Standort in Erfurt nicht aufgeben - Treffen in Berlin

    Für Sie zusammengefasst
    • Ramelow: Erfurter Zalando-Schließung untragbar
    • Modernisierung 120 Mio statt Schließung möglich
    • Betriebsrat übergibt hunderte Postkarten in Berlin
    Ramelow - Zalando-Standort in Erfurt nicht aufgeben - Treffen in Berlin
    Foto: Bodo Marks - dpa

    ERFURT (dpa-AFX) - Thüringens Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hält eine Schließung des Erfurter Zalando-Logistikzentrums mit rund 2.700 Arbeitnehmern für wirtschaftlich nicht vertretbar. "Es ist eine verantwortungslose Art und Weise, mit dem eigenen Betriebskapital so umzugehen", sagte Ramelow der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Nach seinen Angaben hat der Vorstand des Internet-Modehändlers 80 Millionen Euro als Schließungskosten für den Thüringer Standort veranschlagt.

    Ramelow vertritt mit Verweis auf Expertenschätzungen die Ansicht, dass das große Logistikzentrum mit Investitionen von etwa 120 Millionen Euro auf den modernsten Stand gebracht werden könnte. "Die Differenz ist viel zu klein, um den Standort wegzuschmeißen", meint Ramelow, der seit vergangenem Jahr Vizepräsident des Bundestages ist. Außerdem seien flankierende Hilfen wie Kurzarbeitergeld möglich.

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    Betriebsrat will Zalando-Vorstand treffen

    Der Betriebsrat des Zalando-Logistikzentrums will an diesem Montag mit Belegschafts- und Gewerkschaftsvertretern nach Berlin fahren, um dem Vorstand des Dax-Konzerns hunderte Postkarten zu übergeben und mit ihm ins Gespräch zu kommen. Beschäftigte sowie ihre Familienangehörigen hätten auf den Karten ihre Sorgen, Forderungen und Gedanken zur Situation des Standorts notiert.

    Die Postkarten seien "die gesammelten Stimmen der Menschen, die diesen Standort über Jahre getragen haben. Wir erwarten, dass der Vorstand diese Stimmen hört und sich seiner sozialen Verantwortung stellt", erklärte der Betriebsrat. Verlangt werde von der Belegschaft eine klare Perspektive, so die Arbeitnehmervertretung. Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) hatte bei einer Kundgebung am 1. Mai den Zalando-Vorstand aufgefordert, "das als Chance zum Dialog zu nutzen". Es sollte nicht gegeneinander gearbeitet werden.

    Gespräche im Bundestag geplant

    Von Ramelow sei die Delegation am Montagnachmittag in den Bundestag eingeladen worden, berichtete der Betriebsrat. Die Arbeitnehmervertreter wollten mit Abgeordneten ins Gespräch kommen und ihre Positionen in der Auseinandersetzung um die Arbeitsplätze in Erfurt deutlich machen.

    Zalando will das Logistikzentrum, mit dem der Online-Modehändler groß geworden ist, im September schließen. Damit würden alle Arbeitnehmer ihren Job in Erfurt verlieren. Der Konflikt schwelt seit Jahresbeginn, inzwischen hat es zwei Betriebsversammlungen, zuletzt ohne Managementvertreter, sowie eine Demonstration von Arbeitnehmern und Unterstützern in Erfurt gegeben. Außerdem läuft ein Arbeitsgerichtsverfahren um die Einrichtung einer Einigungsstelle./rot/DP/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

    Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,09 % und einem Kurs von 24.302 auf L&S Exchange (30. April 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um -7,74 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,66 %.

    Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 5,58 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Zalando Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von +18,20 %/+74,94 % bedeutet.




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