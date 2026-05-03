Delta Air Lines: Aktie konsolidiert auf hohem Niveau vor möglichem Ausbruch

Der letzte verfügbare Schlusskurs liegt bei 56,79 US-Dollar (29. April 2026). Damit notiert Delta Air Lines klar im oberen Bereich der Dreijahresspanne zwischen 29,015 und 66,49 US-Dollar. Vom Tief aus gerechnet hat sich der Kurs damit um rund 95 Prozent nach oben entfernt, während zum Hoch noch etwa 14 bis 15 Prozent fehlen. Charttechnisch bewegt sich die Aktie somit in einer Konsolidierungszone oberhalb der Mitte des Dreijahreskorridors, mit weiterhin intakter Chance auf einen erneuten Angriff auf die Hochs, ohne dass diese bislang überwunden wurden.

Über den betrachteten Zeitraum zeigt die Aktie von Delta Air Lines eine klare Transformation: Ausgehend von Kursen um 30 US-Dollar im Frühjahr 2023 etablierte sich zunächst ein Aufwärtstrend, der Mitte 2023 in den Bereich um 40 US-Dollar führte. Nach einer Korrekturphase mit einem markanten Dreijahrestief bei 29,015 US-Dollar am 27. Oktober 2023 setzte ab Ende 2023 ein zunehmend stabiler Aufschwung ein. Dieser Trend kulminierte in einem Dreijahreshoch bei 66,49 US-Dollar am 4. Februar 2025. Seitdem pendelt die Aktie unterhalb dieses Hochs, bleibt aber deutlich über den Niveaus der frühen Phase und bestätigt damit einen übergeordneten Aufwärtstrend mit zwischenzeitlichen, teils scharfen Korrekturen.

200-Tage-Linie als Trendfilter

Die 200-Tage-Linie verläuft nach der starken Rally von 2024 und 2025 inzwischen deutlich unter dem aktuellen Kurs. Aus den letzten 200 Schlusskursen ergibt sich ein gleitender Durchschnitt im Bereich von rund 53 US-Dollar. Mit einem Schlusskurs von 56,79 US-Dollar handelt die Aktie damit um gut 7 Prozent oberhalb dieser langfristigen Trendlinie. Dieses Polster signalisiert einen intakten Aufwärtstrend: Rücksetzer in Richtung der 200-Tage-Linie wären aus charttechnischer Sicht eher als Korrekturen innerhalb des bestehenden Trends zu werten, solange der Durchschnitt nicht signifikant nach unten durchbrochen wird.

Unterstützungen und Widerstände im Chartbild

Auf der Unterseite sticht eine breite Unterstützungszone im Bereich von 40 bis 42 US-Dollar hervor, in der die Aktie im Frühjahr 2025 mehrfach nach scharfen Abgaben nach oben drehte. Darüber hat sich im Verlauf von 2025 und 2026 eine weitere, nun sekundäre Unterstützungszone zwischen 45 und 47 US-Dollar herausgebildet, die bei Korrekturen als erste Auffanglinie dienen kann. Auf der Oberseite verläuft ein markanter Widerstandsgürtel zwischen 60 und 62 US-Dollar, wo die Aktie seit Ende 2024 und erneut 2025/2026 mehrfach nach unten abgeprallt ist. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über diese Zone würde den Weg in Richtung des Dreijahreshochs bei 66,49 US-Dollar freimachen, das als übergeordneter Widerstand und potenzielles Kursziel im Falle eines Trendfortsetzungssignals fungiert.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Delta Air Lines (DE) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.