Einkommen mit Aktien
Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger
Wachsende Dividenden, solide Finanzen und verlässliche Ertragsentwicklung: Diese Aktie könnte der perfekte Baustein für passives Einkommen sein.
Caltagirone ist eine italienische Holding mit Fokus auf Bau, Zement (Cementir), Immobilienentwicklung und Medien (u.a. Il Messaggero). Sie agiert als diversifizierter Industriekonzern mit starker Präsenz in Italien und Teilen Europas. Wichtige Wettbewerber sind Buzzi, Heidelberg Materials, Holcim, Webuild und große Immobilienentwickler. USP: Kombination aus Baustoffen, Bau, Immobilien und Medien unter einem kontrollierenden Familienaktionär.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Caltagirone nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Caltagirone gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,17 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +24,57 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 3,79 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung
solide.
Wer vor fünf Jahren in Caltagirone investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +44,96 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Caltagirone verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,17 %.
Mit +3,17 % Dividendenrendite bietet Caltagirone ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +24,57 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Caltagirone für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,17 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 3,79.
Caltagirone weißt eine Marktkapitalisierung von 1,17 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,17 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Caltagirone Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.05.2026
Die Caltagirone Aktie ist bisher um -0,36 % auf 9,7350€ gefallen. Das sind -0,0350 € weniger als am letzten Handelstag. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?
Beispielrechnung für 3.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 3.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,17 %, eine Investition von etwa 94.638€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|0,300000
|+11,11 %
|+3,17 %
|2025
|0,270000
|+8,00 %
|+3,62 %
|2024
|0,25
|+66,67 %
|+4,63 %
|2023
|0,150000
|+50,00 %
|+3,66 %
|2022
|0,100000
|0,00 %
|+2,47 %
Warum Caltagirone für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,17 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +24,57 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 3,79
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Caltagirone Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+3,61 %
|1 Monat
|+9,53 %
|3 Monate
|-2,69 %
|1 Jahr
|+33,11 %
Informationen zur Caltagirone Aktie
Es gibt 120 Mio. Caltagirone Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,17 Mrd. € wert.
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Ob die Caltagirone Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Caltagirone Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.