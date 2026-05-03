Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

Caltagirone ist eine italienische Holding mit Fokus auf Bau, Zement (Cementir), Immobilienentwicklung und Medien (u.a. Il Messaggero). Sie agiert als diversifizierter Industriekonzern mit starker Präsenz in Italien und Teilen Europas. Wichtige Wettbewerber sind Buzzi, Heidelberg Materials, Holcim, Webuild und große Immobilienentwickler. USP: Kombination aus Baustoffen, Bau, Immobilien und Medien unter einem kontrollierenden Familienaktionär.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Caltagirone nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Caltagirone gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,17 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +24,57 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 3,79 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Caltagirone investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +44,96 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Caltagirone verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,17 %.

Mit +3,17 % Dividendenrendite bietet Caltagirone ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +24,57 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Caltagirone für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,17 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 3,79.

Caltagirone weißt eine Marktkapitalisierung von 1,17 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,17 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.