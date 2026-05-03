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    Clever versteuern – Der unterschätzte Hebel im Altersvorsorgedepot

    Der größte Reiz des Altersvorsorgedepots liegt nicht allein in der Zulage. Mindestens genauso wichtig ist die steuerliche Behandlung während der Ansparphase. Laut SMARTBROKER+ sollen Wertsteigerungen und Erträge im Altersvorsorgedepot zunächst nicht besteuert werden. Auch Umschichtungen im Depot bleiben in der Ansparphase steuerfrei. Das ist für langfristige Anleger ein relevanter Vorteil, weil Dividenden, Zinsen und realisierte Kursgewinne ungeschmälert weiterarbeiten können.

    Damit verschiebt sich die Steuerlast in die Zukunft. Die Besteuerung erfolgt nachgelagert, also erst mit Beginn der Auszahlungsphase. Dann greift nicht die Abgeltungsteuer, sondern der persönliche Einkommensteuersatz. Für viele Anleger kann das attraktiv sein, weil der Steuersatz im Ruhestand niedriger sein kann als während des Erwerbslebens. Sicher ist das aber nicht. Wer im Alter hohe Einkünfte hat, muss genauer rechnen.

    Hinzu kommt die sogenannte Günstigerprüfung. Das Finanzamt prüft automatisch, ob die Zulage oder der Sonderausgabenabzug für den Sparer vorteilhafter ist. Besonders Personen mit höherem Grenzsteuersatz können laut Smartbroker häufig stärker vom Sonderausgabenabzug profitieren als von der reinen Zulage. Genau hier wird das Altersvorsorgedepot für Gutverdiener interessant.

    Der zentrale Anlageeffekt lautet: Steuerfreies Umschichten erhöht die Flexibilität. Wer im klassischen Depot ETFs verkauft, um Risiko zu reduzieren oder Gewinne umzuschichten, löst oft Steuern aus. Im Altersvorsorgedepot kann diese Rebalancierung in der Ansparphase steuerneutral erfolgen. Gerade über Jahrzehnte kann das einen erheblichen Unterschied machen – vorausgesetzt, Produktkosten und Anlagestrategie fressen den Vorteil nicht wieder auf.





    Autor
    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
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