DAX – Mit einem bullish Engulfing zu neuen Höhen

Losgelöst von allen Kriegen, Krisen und Drohungen, stellt sich die Frage, ob der DAX zum Wochenstart mit einem bullish Engulfing in der Lage ist, einen neuen Aufbruch zu neuen Höhen zu wagen. Eine solche Formation stellt eigentlich nichts anderes dar, als eine Stimmungswende (ähnlich eines Hammers) auf zwei Tage verteilt. Die große grüne Kerze, die die kleine rote Kerze zuvor umfasst, ist dabei der Trigger, der die neue Bewegung starten könnte. Allerdings war der vorgelagerte Abwärtstrend nicht ausgeprägt genug, um nun von einer größeren Bewegung ausgehen zu können. Trotzdem stellte die Freitagskerze ein starkes Signal dar. Sollte diese zum Wochenauftakt mit einer Eröffnung über dem Freitagsschluss bestätigt werden, ist ein Überschreiten der aktuellen Widerstandszone vorstellbar.

Dow Jones – mit einem starken Statement

Der Dow Jones hat die Breite der Widerstandszone ausgenutzt und am Freitag die kleine Konsolidierung mit einer starken Aufwärtsbewegung beendet. Der US-Leitindex befindet sich noch immer in der großen Seitwärtsrange. Dies kann sich zum Wochenauftakt aber schnell ändern. Da die Umsätze angezogen haben, dürfte auch genügend Kraft im Markt sein, um einen Ausbruch zu generieren. Die Indikatoren helfen in der aktuellen Phase wenig.

Gold – weitere Beruhigung führt zu einer Bewegung

Wer jetzt denkt: „Was ist denn das für eine Überschrift?“ dem sei gesagt, dass es nur natürlich ist, dass nach einer volatilen Bewegung eine Beruhigung einsetzt und nach einer Beruhigung wieder mit einer stärkeren Bewegung zu rechnen ist. Der Preis für Gold ist inzwischen an eine latente Unterstützung gebröckelt. Hier wurde eine sehr kleine Hammer-Formation gebildet, die am Freitag bestätigt wurde. Da der vorgelagerte Abwärtstrend nicht allzu kräftig ausgefallen ist, dürfte auch die nächste Anstiegsbewegung nur gering ausfallen. Die Indikatoren haben Kaufsignale gebildet, die ein weiteres Abrutschen verhindern sollten. Insgesamt stellt sich die Lage nun wieder deutlich freundlicher dar, als dies im März zu beobachten war.

Öl – Ausbruch mit Pull-Back bestätigt

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Der Ausbruch aus dem Abwärtstrendkanal ist geglückt. Es wurde sogar ein klassisches Pull-Back an die Ausbruchszone generiert. Damit befindet sich der Öl-Preis wieder im Bereich der jüngsten Tops. Solange die Konfliktparteien selbigen nicht beilegen, dürfte auch der Preis weiter zulegen. Von einer Entspannung am Öl-Markt kann derzeit daher noch nicht ausgegangen werden.

Bitcoin/USD – macht der Technischen Analyse alle Ehre

Der Bitcoin verhält sich, wie es die Technische Analyse erwarten lässt. Nach dem Ausbruch über die alte Widerstandslinie vollzog die Kryptowährung in der letzten Woche ein Pull-Back an die nun zur Unterstützung gewordene Linie. Die Verkaufssignale der Indikatoren dürften damit bereits abgearbeitet sein. Da sich diese nun in der neutralen Zone befinden, dürfte von dieser Seite her kein weiterer Druck erfolgen. Die nächste Bewegung sollte daher nach oben gehen.

Quelle Charts: ProRealTime.com

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