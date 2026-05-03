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    Geyers Marktkommentar

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    DAX – Mit einem bullish Engulfing zu neuen Höhen

    Wenn nicht jetzt, wann dann? ...möchte man vor dem Hintergrund dieses starken Signals vom Freitag fragen. Auch wenn die Geopolitik weiterhin keine Entspannungssignale sendet, darf das Freitagssignal nicht ignoriert werde

    DAX – Mit einem bullish Engulfing zu neuen Höhen

    Losgelöst von allen Kriegen, Krisen und Drohungen, stellt sich die Frage, ob der DAX zum Wochenstart mit einem bullish Engulfing in der Lage ist, einen neuen Aufbruch zu neuen Höhen zu wagen. Eine solche Formation stellt eigentlich nichts anderes dar, als eine Stimmungswende (ähnlich eines Hammers) auf zwei Tage verteilt. Die große grüne Kerze, die die kleine rote Kerze zuvor umfasst, ist dabei der Trigger, der die neue Bewegung starten könnte. Allerdings war der vorgelagerte Abwärtstrend nicht ausgeprägt genug, um nun von einer größeren Bewegung ausgehen zu können. Trotzdem stellte die Freitagskerze ein starkes Signal dar. Sollte diese zum Wochenauftakt mit einer Eröffnung über dem Freitagsschluss bestätigt werden, ist ein Überschreiten der aktuellen Widerstandszone vorstellbar.

    Dow Jones – mit einem starken Statement

     

    Der Dow Jones hat die Breite der Widerstandszone ausgenutzt und am Freitag die kleine Konsolidierung mit einer starken Aufwärtsbewegung beendet. Der US-Leitindex befindet sich noch immer in der großen Seitwärtsrange. Dies kann sich zum Wochenauftakt aber schnell ändern. Da die Umsätze angezogen haben, dürfte auch genügend Kraft im Markt sein, um einen Ausbruch zu generieren. Die Indikatoren helfen in der aktuellen Phase wenig.

    Gold – weitere Beruhigung führt zu einer Bewegung

     

    Wer jetzt denkt: „Was ist denn das für eine Überschrift?“ dem sei gesagt, dass es nur natürlich ist, dass nach einer volatilen Bewegung eine Beruhigung einsetzt und nach einer Beruhigung wieder mit einer stärkeren Bewegung zu rechnen ist. Der Preis für Gold ist inzwischen an eine latente Unterstützung gebröckelt. Hier wurde eine sehr kleine Hammer-Formation gebildet, die am Freitag bestätigt wurde. Da der vorgelagerte Abwärtstrend nicht allzu kräftig ausgefallen ist, dürfte auch die nächste Anstiegsbewegung nur gering ausfallen. Die Indikatoren haben Kaufsignale gebildet, die ein weiteres Abrutschen verhindern sollten. Insgesamt stellt sich die Lage nun wieder deutlich freundlicher dar, als dies im März zu beobachten war.

    Öl – Ausbruch mit Pull-Back bestätigt

    Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

    Der Ausbruch aus dem Abwärtstrendkanal ist geglückt. Es wurde sogar ein klassisches Pull-Back an die Ausbruchszone generiert. Damit befindet sich der Öl-Preis wieder im Bereich der jüngsten Tops. Solange die Konfliktparteien selbigen nicht beilegen, dürfte auch der Preis weiter zulegen. Von einer Entspannung am Öl-Markt kann derzeit daher noch nicht ausgegangen werden.  

    Bitcoin/USD – macht der Technischen Analyse alle Ehre

    Der Bitcoin verhält sich, wie es die Technische Analyse erwarten lässt. Nach dem Ausbruch über die alte Widerstandslinie vollzog die Kryptowährung in der letzten Woche ein Pull-Back an die nun zur Unterstützung gewordene Linie. Die Verkaufssignale der Indikatoren dürften damit bereits abgearbeitet sein. Da sich diese nun in der neutralen Zone befinden, dürfte von dieser Seite her kein weiterer Druck erfolgen. Die nächste Bewegung sollte daher nach oben gehen.

    Quelle Charts: ProRealTime.com

     

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    Christoph Geyer, CFTe, Lindenstr. 31, 65232 Taunusstein Deutschland                     www.christophgeyer.de

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    Christoph Geyer
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    Christoph Geyer ist seit über 40 Jahren im Börsen- und Bankgeschäft tätig und analysiert seit dieser Zeit Aktien, Märkte und Rohstoffe auf technischer Basis. Er ist Autor der Fachbücher „Einfach richtig Geldverdienen mit Technischer Analyse“ und „Einfach richtig Geldverdienen mit MoneyManagement“ erschienen im Wiley-Verlag. In der VTAD (Vereinigung Technischer Analysten Deutschland) ist er stellv. Regionalmanager in Frankfurt und Ausbilder für angehende Technische Analysten.

    Geyer hat den Abschluss für Technische Analysten (CFTe Certified Financial Technician) abgelegt. Nach den beiden 3. Rängen beim Technischen Analysten Award (für 2009 und 2010) der Börsenzeitung hat Geyer im Jahr 2011 den 1. Platz erreicht. Er ist Ausbilder und hält Vorträge und Kundenveranstaltungen. Aktuelle Termine können Sie auf seiner Homepage www.christophgeyer.de finden.

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    Verfasst von Christoph Geyer
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