Leerflüge am Airport Leipzig/Halle besser überwachen

Bei Leerflügen starten oder landen die Flieger ohne Fracht an Bord auf dem Flughafen. Diese sogenannten Positionierungsflüge sorgen dafür, dass Flugzeuge zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, um das Frachtgeschäft abzuwickeln.

LEIPZIG/HALLE (dpa-AFX) - Die Grünen fordern den Freistaat auf, nächtliche Leerflüge am Flughafen Leipzig/Halle besser zu überwachen. Das solle dazu beitragen, die Anwohnerinnen und Anwohner stärker vor Nachtfluglärm zu schützen, teilte Fraktionschefin Franziska Schubert mit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Lufthansa AG!

Schubert hat bei der Landesregierung erfragt, dass es 2025 in Leipzig/Halle 1.354 dieser Leerflüge gegeben hat. Dass 352 davon nachts stattfanden, nennt die Grünen-Politikerin mit Blick auf den Lärmschutz "alarmierend". Sachsens Staatsregierung müsse Leerflüge und ihre Notwendigkeiten systematisch erfassen, forderte Schubert.

Regierung kennt keine konkreten Gründe für die Flüge



Infrastrukturministerin Regina Kraushaar (CDU) ließ die Grünen-Politikerin wissen, dass die Regierung keine Erkenntnisse habe, aus welchen betrieblichen Gründen die Leerflüge am Flughafen Leipzig/Halle durchgeführt werden. Das sei Sache der Fluggesellschaften.

Der Flughafen Leipzig/Halle besitzt als einer der wenigen Airports in Deutschland eine Nachtflugerlaubnis. Es gilt für sogenannte Expressfracht. Der Logistikkonzern DHL betreibt hier ein großes Drehkreuz.

Voriges Jahr gab es laut Antwort der Staatsregierung auf Schuberts Anfrage 49.634 Frachtflüge in Leipzig/Halle. Davon wurden 73 Prozent (36.289) nachts abgewickelt./bz/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,92 % und einem Kurs von 50,28 auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -6,02 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,59 %. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 8,79 Mrd.. Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5600 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,0000EUR. Von den letzten 6 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -4,50 %/+22,78 % bedeutet.



