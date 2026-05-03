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    Grüne

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    Leerflüge am Airport Leipzig/Halle besser überwachen

    Für Sie zusammengefasst
    • Grüne fordern Kontrolle nächtlicher Leerflüge
    • 2025 in Leipzig/Halle 1.354 Leerflüge davon 352 nachts
    • Leipzig/Halle mit Nachtflugerlaubnis und großem DHL Hub
    Grüne - Leerflüge am Airport Leipzig/Halle besser überwachen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LEIPZIG/HALLE (dpa-AFX) - Die Grünen fordern den Freistaat auf, nächtliche Leerflüge am Flughafen Leipzig/Halle besser zu überwachen. Das solle dazu beitragen, die Anwohnerinnen und Anwohner stärker vor Nachtfluglärm zu schützen, teilte Fraktionschefin Franziska Schubert mit.

    Bei Leerflügen starten oder landen die Flieger ohne Fracht an Bord auf dem Flughafen. Diese sogenannten Positionierungsflüge sorgen dafür, dass Flugzeuge zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, um das Frachtgeschäft abzuwickeln.

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    Schubert hat bei der Landesregierung erfragt, dass es 2025 in Leipzig/Halle 1.354 dieser Leerflüge gegeben hat. Dass 352 davon nachts stattfanden, nennt die Grünen-Politikerin mit Blick auf den Lärmschutz "alarmierend". Sachsens Staatsregierung müsse Leerflüge und ihre Notwendigkeiten systematisch erfassen, forderte Schubert.

    Regierung kennt keine konkreten Gründe für die Flüge

    Infrastrukturministerin Regina Kraushaar (CDU) ließ die Grünen-Politikerin wissen, dass die Regierung keine Erkenntnisse habe, aus welchen betrieblichen Gründen die Leerflüge am Flughafen Leipzig/Halle durchgeführt werden. Das sei Sache der Fluggesellschaften.

    Der Flughafen Leipzig/Halle besitzt als einer der wenigen Airports in Deutschland eine Nachtflugerlaubnis. Es gilt für sogenannte Expressfracht. Der Logistikkonzern DHL betreibt hier ein großes Drehkreuz.

    Voriges Jahr gab es laut Antwort der Staatsregierung auf Schuberts Anfrage 49.634 Frachtflüge in Leipzig/Halle. Davon wurden 73 Prozent (36.289) nachts abgewickelt./bz/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,92 % und einem Kurs von 50,28 auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -6,02 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 8,79 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,0000EUR. Von den letzten 6 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -4,50 %/+22,78 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Deutsche Lufthansa - 823212 - DE0008232125

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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen steigender Ölpreise und eines möglichen Kerosinmangels auf Lufthansa‑Kosten und Kurs; die Aktie ist in einer Korrektur nach Bruch der 50‑ und 200‑Tage‑Linien. Diskutiert werden Hedging‑Effekte, operative Einschnitte/Flugstreichungen, das stabile Scope‑Rating BBB‑ und die Bedeutung der anstehenden Q1‑Zahlen für Bewertung und Kurs.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

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