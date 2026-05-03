Kissigs Kloogschieterei: Capex Diem - Investiere was da wolle...

Die Earnings Season hat ihren Höhepunkt überschritten, nachdem mit Alphabet, Amazon, Apple, Meta und Microsoft gleich fünf der wertvollsten und erfolgreichsten Unternehmen der Welt ihre Quartalszahlen vorgelegt haben. Und alle Augen richte(te)n sich auf… Capex.





Die Hyperscaler halten ihre KI-Investitionen auf Rekordhöhe und steigern sie noch. Doch bei der Frage, ob sie diese Investitionen auch in klingende Münzen umwandeln und daraus trag- und ausbaufähige Geschäftsmodelle formen können, trennt sich die Spreu vom Weizen? Dabei entscheidet sich hier das Auf oder Ab der Börsen in den nächsten Tagen, Wochen und vielleicht sogar Jahren...



