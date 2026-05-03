Cashflow für Anleger
Dividende im Fokus: Diese Aktie überzeugt durch stetige Erhöhungen
Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.
Centrica ist ein britischer Energieversorger (u.a. Marke British Gas) mit Fokus auf Gas-, Stromvertrieb, Energiedienstleistungen und Speicher/Handel. Starke Position im UK-Massenmarkt, zudem B2B-Lösungen und dezentrale Energielösungen. Wichtige Konkurrenten: E.ON, EDF, SSE, Octopus Energy. USP: große Kundenbasis, starke Marke in UK, integrierte Handels- und Speicheraktivitäten.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Centrica nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Centrica gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,44 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +48,98 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 16,04 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung
solide.
Wer vor fünf Jahren in Centrica investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +278,29 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Centrica verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,44 %.
Mit +3,44 % Dividendenrendite bietet Centrica ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +48,98 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Centrica für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,44 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 16,04.
Centrica weißt eine Marktkapitalisierung von 11,41 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,44 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Centrica Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.05.2026
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Centrica Aktie. Mit einer Performance von +5,00 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?
Beispielrechnung für 1.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 1.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,44 %, eine Investition von etwa 29.070€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|0,073400
|+51,97 %
|+3,44 %
|2025
|0,048300
|+15,83 %
|+2,95 %
|2024
|0,041700
|+25,23 %
|+3,19 %
|2023
|0,033300
|+233,00 %
|+2,60 %
|2022
|0,01
|0,00 %
|+1,40 %
Warum Centrica für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,44 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +48,98 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 16,04
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Centrica Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|0,00 %
|1 Monat
|+5,35 %
|3 Monate
|+9,37 %
|1 Jahr
|+29,10 %
Informationen zur Centrica Aktie
Es gibt 5 Mrd. Centrica Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,41 Mrd. € wert.
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Ob die Centrica Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Centrica Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.