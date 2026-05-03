Dividende im Fokus: Diese Aktie überzeugt durch stetige Erhöhungen

Centrica ist ein britischer Energieversorger (u.a. Marke British Gas) mit Fokus auf Gas-, Stromvertrieb, Energiedienstleistungen und Speicher/Handel. Starke Position im UK-Massenmarkt, zudem B2B-Lösungen und dezentrale Energielösungen. Wichtige Konkurrenten: E.ON, EDF, SSE, Octopus Energy. USP: große Kundenbasis, starke Marke in UK, integrierte Handels- und Speicheraktivitäten.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Centrica nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Centrica gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,44 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +48,98 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 16,04 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Centrica investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +278,29 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Centrica verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,44 %.

Mit +3,44 % Dividendenrendite bietet Centrica ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +48,98 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Centrica für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,44 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 16,04.

Centrica weißt eine Marktkapitalisierung von 11,41 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,44 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.