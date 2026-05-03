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    Top-Artikel der Kalenderwoche 18/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

    Top-Artikel der Kalenderwoche 18/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

    Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

    Milliarden-Deal gestoppt: China sendet klares Signal an Silicon Valley


    China stoppt Metas Milliardenübernahme und verschärft den KI-Konflikt. Experten warnen vor neuen Risiken für Investoren, Talente und Datenströme.

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    Das ist erst der Anfang: Amazon vor gewaltigem Schub


    Amazon hat am Mittwoch starke Quartalszahlen vorgelegt – und an der Wall Street wächst die Überzeugung, dass dies erst der Beginn einer längeren Phase der Stärke für den Hyperscaler ist.

    Bundeswehr bestellt nach: Rheinmetall erhält Milliarden-Auftrag


    Die Bundeswehr ruft weitere Soldatensysteme bei Rheinmetall ab – ein Milliardenauftrag, der 8.600 Soldaten künftig modern ausstatten soll.

    Größter Deal der Firmengeschichte: Karlsruher Tech-Perle schlägt Weltkonzerne


    Der Karlsruher Nahverkehrsspezialist init hat sich den Auftrag zur Modernisierung des Sydneyer Ticketsystems gesichert – 380 Millionen Euro, zehn Jahre Laufzeit. Was steckt hinter dem größten Deal der Firmengeschichte?

    Apple übertrifft Erwartungen – und der eigentliche Star ist nicht das iPhone


    Apple übertrifft die Erwartungen trotz Lieferengpässen beim iPhone. Doch die Schlagzeile des Quartals macht ausgerechnet ein günstiger MacBook und ein CEO, der noch gar nicht im Amt ist.

    CATL-Aktie stürzt ab: Dieser 5-Milliarden-Plan schockt Anleger


    CATL plant eine Kapitalerhöhung in Milliardenhöhe. Altanleger befürchten eine Verwässerung ihrer bestehenden Anteile. Infolgedessen verkaufen viele Anleger ihre Aktien, wodurch der Kurs einbricht. Die Details.

    Powell vor letzter Sitzung? Warum die Märkte jetzt nervös werden


    Die US-Notenbank dürfte die Zinsen stabil halten. Doch der mögliche Wechsel von Powell zu Warsh könnte die Geldpolitik verändern. Für Anleger wird genau das jetzt zum Risiko.

    Royal Caribbean: Kreuzfahrt-Unternehmen schwimmt im Geld!


    Die Royal Caribbean Group hat ihre Quartalszahlen veröffentlicht. Die Buchungen steigen wieder signifikant. Das ist aber nicht die einzige gute Nachricht für Anleger.

    Puma: Jetzt kriegt die Raubkatze wieder Zähne!


    Der drittgrößte Sportartikelhersteller weltweit, Puma, kriegt wieder Biss! Zwar werden Verluste geschrieben, aber es gibt einige hoffnungsvolle Zeichen!

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