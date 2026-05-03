Gold-Gigant Barrick zur Krisenabsicherung, große Meme- und Übernahme-Träume bei GameStop und neue Horizonte bei DRC Gold – Was diese Aktien und Unternehmen jetzt antreibt!
In Zeiten wirtschaftlichen Verwerfungen und kriegerischer Unsicherheit suchen Investoren verstärkt nach Stabilität aber auch gleichzeitig nach dem nächsten großen Wachstumsimpuls. Während der Goldpreis als bewährte Absicherung fungiert und …
Foto: zukunftsbilanzen.de
In Zeiten wirtschaftlichen Verwerfungen und kriegerischer Unsicherheit suchen Investoren verstärkt nach Stabilität aber auch gleichzeitig nach dem nächsten großen Wachstumsimpuls. Während der Goldpreis als bewährte Absicherung fungiert und Branchenriesen wie Barrick Mining durch große Umstrukturierungen neue Werte freisetzen wollen, sorgt bei GameStop die hartnäckige Spekulation um eine strategische Neuausrichtung für Furore und hier das Gerücht einer Übernahme von Ebay. Doch abseits der großen Schlagzeilen formiert sich mit DRC Gold ein Junior-Explorer, der durch strategische Akquisitionen im Herzen Afrikas eine beeindruckende Dynamik entfaltet. Es geht nicht nur um Zahlen, sondern es geht um Marktanteile, neue Entdeckungen und die Frage, welche Aktie als Nächstes den Sprung auf ein neues Verlaufshoch schafft. Begleiten Sie uns auf eine Analyse dreier Werte, die zwar unterschiedlich sind, aber doch gemeinsam einen Teil des aktuellen Marktgeschehens prägen.
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