Gold-Gigant Barrick zur Krisenabsicherung, große Meme- und Übernahme-Träume bei GameStop und neue Horizonte bei DRC Gold – Was diese Aktien und Unternehmen jetzt antreibt!

In Zeiten wirtschaftlichen Verwerfungen und kriegerischer Unsicherheit suchen Investoren verstärkt nach Stabilität aber auch gleichzeitig nach dem nächsten großen Wachstumsimpuls. Während der Goldpreis als bewährte Absicherung fungiert und …



