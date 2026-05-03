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    Ukraine

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    Neuer Drohnenangriff bei besetztem AKW gemeldet

    Für Sie zusammengefasst
    • Strahlenlabor des AKW Saporischschja angegriffen
    • IAEA fordert Zugang zum außerhalb gelegenen Labor
    • AKW unter russischer Kontrolle produziert keinen Strom
    Ukraine - Neuer Drohnenangriff bei besetztem AKW gemeldet
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    ENERHODAR (dpa-AFX) - Ein Strahlenlabor des ukrainischen Kernkraftwerks Saporischschja ist von einer Drohne angegriffen worden. Darüber habe das AKW informiert, berichtete die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien. Das AKW ist von Russland besetzt. Es sei unklar, ob das Labor, das sich außerhalb des abgesicherten Kraftwerksgeländes befindet, beschädigt wurde, hieß es von der IAEA.

    Die IAEA forderte Zugang zu dem Labor. Jeder Angriff in der Nähe einer Atomanlage könne ein Risiko für die nukleare Sicherheit bedeuten, warnte IAEA-Chef Rafael Grossi.

    Jüngster Angriff wenige Tage nach tödlicher Drohnenattacke

    Es habe keine Verletzten gegeben, hieß es von dem von Russland eingesetzten Kraftwerksmanagement. Allerdings wurde erst Anfang der Woche nach Angaben der Besatzungsbehörden ein AKW-Mitarbeiter bei einem Drohnenangriff getötet.

    Kiew kommentierte diesen Vorfall nicht und äußerte sich zunächst auch nicht über den Angriff auf das Labor.

    Das mit sechs Reaktoren und einer Nennleistung von 6.000 Megawatt größte Atomkraftwerk Europas steht seit März 2022 unter russischer Kontrolle. Es produziert derzeit keinen Strom. Mehrere ukrainische Rückeroberungsversuche scheiterten. Ein IAEA-Team ist ständig vor Ort, um die Lage zu beobachten und durch seine Präsenz einen Atomunfall zu verhindern./al/DP/he






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