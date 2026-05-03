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    Wadephul

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    Iran muss vollständig auf Atomwaffen verzichten

    Für Sie zusammengefasst
    • Wadephul telefonierte und forderte Vermittlungslösung
    • Er betonte gemeinsame Haltung Deutschlands und der USA
    • Trump prüfte iranischen Friedensplan und zweifelt
    Wadephul - Iran muss vollständig auf Atomwaffen verzichten
    Foto: Jan Woitas - dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hat mit seinem iranischen Amtskollegen telefoniert und erneut eine Vermittlungslösung angemahnt. Er unterstrich in einem Post auf der Plattform X anschließend die gemeinsame Haltung Deutschlands und der USA: "Als enger US-Verbündeter teilen wir das gleiche Ziel: Iran muss vollständig und nachprüfbar auf Kernwaffen verzichten und die Straße von Hormus sofort freigeben."

    Irans Außenminister Abbas Araghtschi ließ zu dem Telefonat mit dem CDU-Politiker lediglich mitteilen, es seien Gespräche über regionale und internationale Entwicklungen geführt worden.

    US-Präsident Donald Trump hatte zuvor die Prüfung eines vom Iran übermittelten Planes für ein Ende des Kriegs angekündigt. Aber er könne sich nicht vorstellen, dass dieser akzeptabel sein werde, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social./mi/DP/he





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