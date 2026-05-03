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    Geburtstagstorte mit Henkersschlinge für Israels Minister

    Für Sie zusammengefasst
    • Ben-Gvir feiert 50 mit Torte und Henkersschlinge
    • Kritik an Teilnahme ranghoher Polizeivertreter
    • Todesstrafe für Terroristen umstritten angefochten
    Geburtstagstorte mit Henkersschlinge für Israels Minister
    Foto: Siarhei - 356130783

    TEL AVIV (dpa-AFX) - Der rechtsextreme israelische Polizeiminister Itamar Ben-Gvir hat seinen 50. Geburtstag mit einer Torte gefeiert, die mit einer goldenen Henkersschlinge verziert war. "Manchmal gehen Träume in Erfüllung", stand darunter, eingerahmt von Sahne-Rosetten. Das Werk sei ihm am Samstagabend von seiner Frau Ayala übergeben worden, berichtete die "Jerusalem Post". Mitglieder der Opposition hätten die Teilnahme ranghoher Polizeivertreter bei der Feier kritisiert, hieß es weiter.

    Der makabre Glückwunsch auf dem Kuchen bezieht sich auf die Verabschiedung eines umstrittenen Gesetzes im israelischen Parlament zur Einführung der Todesstrafe für Terroristen Ende März. Das Gesetz wurde von Kritikern als rassistisch bezeichnet, da es nach ihrer Einschätzung de facto nur Palästinenser betrifft. Menschenrechtsorganisationen haben gegen die Regelung Petitionen beim höchsten Gericht eingereicht. Deswegen gilt seine Umsetzung noch als ungewiss./le/DP/he





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