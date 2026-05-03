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    Video im 'Angry Birds'-Stil sorgt für Empörung bei Hisbollah

    Für Sie zusammengefasst
    • LBCI-Video zeigt Hisbollah als Angry Birds
    • Führer und Kämpfer als wütende Vögel mit Stirnband
    • Gegner als Schweine dargestellt, Clip später gelöscht
    Video im 'Angry Birds'-Stil sorgt für Empörung bei Hisbollah
    Foto: Jan Woitas - dpa

    BEIRUT (dpa-AFX) - Ein Video über die libanesische Hisbollah, das an die beliebte Videospielreihe "Angry Birds" erinnert, hat bei der Iran-treuen Miliz für Empörung gesorgt. Der libanesische Fernsehsender LBCI veröffentlichte das Video, in dem Hisbollah-Generalsekretär Naim Kassim und Kämpfer der Miliz als wütende Vögel dargestellt werden. Diese tragen das bekannte gelbe Stirnband der Organisation. Die Vögel kämpfen im Clip gegen Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und israelische Soldaten, die als Schweine dargestellt werden. Auch im Videospiel kämpfen wütende Vögel gegen Schweine.

    Die Hisbollah kritisierte das Video als "beleidigend und billig" und rief Unterstützer dazu auf, sich über solche "Provokationen" hinwegzusetzen. Politische Meinungen würden darin "auf ein abscheuliches Niveau sinken" mit dem Ziel, "Unruhe und Spannungen in der Gesellschaft" zu schüren.

    Parlamentssprecher Nabih Berri, der mit der Hisbollah verbündet ist, sprach von einer Kampagne gegen religiöse und nationale Figuren im Land. Die Libanesen dürften sich davon nicht in Aufruhr versetzen lassen.

    Der Fernsehsender löschte das Video schließlich nach einem entsprechenden Gerichtsbeschluss./jot/DP/he





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