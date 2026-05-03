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    Tote und Verletzte nach russischen Angriffen in der Ukraine

    Für Sie zusammengefasst
    • Odessa: zwei Tote, fünf Verletzte durch Drohnen
    • Mykolajiw: Raketenangriff verletzt fünf Personen
    • Cherson: 60-jähriger Mann getötet, fünf verletzt
    Tote und Verletzte nach russischen Angriffen in der Ukraine
    Foto: Siarhei - 356130783

    ODESSA/CHERSON (dpa-AFX) - Bei russischen Angriffen in der Nacht sind in der Ukraine mehrere Menschen getötet und verletzt worden. So seien in der Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer zwei Menschen ums Leben gekommen, fünf weitere hätten Verletzungen davongetragen, teilte die Staatsanwaltschaft des Gebiets mit. Die russischen Drohnen trafen demnach sowohl die Infrastruktur des Hafens als auch private Wohnhäuser.

    Odessa ist als wichtiger Hafen in Frontnähe ein häufiges Ziel für russische Drohnen und Raketen in dem seit mehr als vier Jahre andauernden Krieg. So wurden erst zu Wochenbeginn bei einem schweren Drohnenangriff mehr als ein Dutzend Menschen in der Stadt verletzt.

    Mykolajiw und Cherson ebenfalls unter Beschuss

    In der ebenfalls am Schwarzen Meer liegenden Stadt Mykolajiw wurden bei einem Raketenangriff fünf Personen verletzt. Bei der Attacke am frühen Morgen seien mehrere Einfamilienhäuser beschädigt worden, teilte Gouverneur Witalij Kim mit.

    Und auch das unmittelbar an der Frontlinie liegende Cherson wurde einmal mehr von russischen Drohnen beschossen. Unter Beschuss gerieten dabei ebenfalls in der Frühe ein privates Kraftfahrzeug und ein Krankenwagen. Ein 60-jähriger Mann sei dabei getötet, fünf weitere Personen verletzt worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit./bal/DP/he






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