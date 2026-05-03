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    Opfer nach russischen Angriffen auf Dnipro und Saporischschja

    Für Sie zusammengefasst
    • Mindestens ein Toter bei Raketenangriffen in Dnipro
    • Elf Verletzte, sechs in Krankenhäusern behandelt
    • Mindestens fünf Verletzte in Saporischschja
    Opfer nach russischen Angriffen auf Dnipro und Saporischschja
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    DNIPRO/SAPORISCHSCHJA (dpa-AFX) - In der südostukrainischen Industriestadt Dnipro ist mindestens ein Mensch bei russischen Raketenangriffen getötet worden. Elf weitere seien verletzt worden, teilte der Chef der Militärverwaltung der Region Dnipropetrowsk, Olexander Hanscha, bei Telegram mit. Sechs Verletzte mussten in Krankenhäusern behandelt werden. Nach Auskunft von Bürgermeister Borys Filatow wurden bei dem Angriff ein Studentenwohnheim, zwei Hochschulgebäude und mehrere Wohnhäuser beschädigt.

    Auch in der rund 50 Kilometer südlich gelegenen Großstadt Saporischschja wurden nach Behördenangaben mindestens fünf Menschen bei russischen Drohnenangriffen verletzt.

    Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion./ast/DP/he





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