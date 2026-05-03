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    'WSJ'

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    Gamestop peilt Übernahme von Ebay an

    Für Sie zusammengefasst
    • Gamestop könnte Ebay im laufenden Monat übernehmen
    • Ebay Marktkapitalisierung deutlich höher als Gamestop
    • Gamestop schloss Läden und setzte auf Sammlerstücke
    'WSJ' - Gamestop peilt Übernahme von Ebay an
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Online-Handelsplattform Ebay steht einem Pressebericht zufolge vor einer möglichen Übernahme. Der Videospiel-Einzelhändler Gamestop habe einen Anteil aufgebaut und könnte in diesem Monat ein Angebot vorlegen, berichtete das "Wall Street Journal" am Wochenende unter Berufung auf Kreise. Sollte Ebay sich dafür nicht empfänglich zeigen, könnte sich Gamestop-Chef Ryan Cohen auch direkt an dessen Aktionäre wenden.

    Eine Übernahme wäre ungewöhnlich, ist der Einzelhändler doch erheblich kleiner als die Handelsplattform. Die Marktkapitalisierung von Ebay lag zuletzt bei 46 Milliarden US-Dollar, Gamestop kommt nur auf knapp 12 Milliarden. Im nachbörslichen Handel am Freitag waren die Papiere von Ebay trotzdem zeitweise um mehr als 15 Prozent nach oben gesprungen. Gamestop gewannen vier Prozent.

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    Beide Unternehmen haben Schwierigkeiten, sich auf geänderte Kundenwünsche einzustellen. Gamestop schloss Läden und verstärkte das Geschäft mit bei Sammlern beliebtem Spielzeug und Sammelkarten, da Videospiele öfter online gekauft werden. Ebay hat sich in diesem Bereich ebenfalls stärker engagiert, was zu einer gewissen Überlappung beider Kundengruppen geführt hat.

    Eine erfolgreiche Übernahme von Ebay wäre auch für den Gamestop-Chef persönlich ein wichtiger Meilenstein. Im Januar gewährte das Unternehmen dem Gründer des Tierbedarfs-Onlinehändlers Chewy Optionen auf über 171 Millionen Aktien, wenn er die Marktkapitalisierung von Gamestop auf 100 Milliarden Dollar treibt.

    Vor wenigen Jahren hatten die Papiere von Gamestop an der Börse für großes Aufsehen gesorgt. Sie waren einer der prominentesten Vertreter der so genannten Meme-Aktien. Dabei handelt es sich um Wertpapiere, die vor allem durch Beiträge in Sozialen Medien bewegt werden. Eine Zeit lang war es unter anderem das erklärte Ziel der dort vor allem vertretenen Kleinanleger, den meist auf sinkende Kurse wettenden professionellen Investoren das Geschäft zu verderben. Bei den betreffenden Aktien kam es dadurch oft zu massiven Kursanstiegen, die aber häufig nicht von langer Dauer waren. Auch gab es Vorwürfe von Marktmanipulation./he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GameStop Aktie

    Die GameStop Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 88,19 auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GameStop Aktie um -6,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,72 %.

    Die Marktkapitalisierung von GameStop bezifferte sich zuletzt auf 9,53 Mrd..




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    Community Beiträge zu GameStop - A0HGDX - US36467W1099

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursanstiege und Spekulationen, dass GameStop eBay übernehmen könnte: Berichte über heimlichen Aktienaufbau, möglichen Angebotszeitpunkt und Zweifel an der Finanzierung treiben die Bewertungsspekulation. Erwähnt werden positive Signale (u.a. Burry), technische Analysen/Ichimoku-Charts, Kursreaktionen, FTD-/Short-Pressure-Theorien und mögliche Belastung für Shortseller (z.B. Citadel).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber GameStop eingestellt.

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