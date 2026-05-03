'WSJ'
Gamestop peilt Übernahme von Ebay an
- Gamestop könnte Ebay im laufenden Monat übernehmen
- Ebay Marktkapitalisierung deutlich höher als Gamestop
- Gamestop schloss Läden und setzte auf Sammlerstücke
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Online-Handelsplattform Ebay steht einem Pressebericht zufolge vor einer möglichen Übernahme. Der Videospiel-Einzelhändler Gamestop habe einen Anteil aufgebaut und könnte in diesem Monat ein Angebot vorlegen, berichtete das "Wall Street Journal" am Wochenende unter Berufung auf Kreise. Sollte Ebay sich dafür nicht empfänglich zeigen, könnte sich Gamestop-Chef Ryan Cohen auch direkt an dessen Aktionäre wenden.
Eine Übernahme wäre ungewöhnlich, ist der Einzelhändler doch erheblich kleiner als die Handelsplattform. Die Marktkapitalisierung von Ebay lag zuletzt bei 46 Milliarden US-Dollar, Gamestop kommt nur auf knapp 12 Milliarden. Im nachbörslichen Handel am Freitag waren die Papiere von Ebay trotzdem zeitweise um mehr als 15 Prozent nach oben gesprungen. Gamestop gewannen vier Prozent.
Beide Unternehmen haben Schwierigkeiten, sich auf geänderte Kundenwünsche einzustellen. Gamestop schloss Läden und verstärkte das Geschäft mit bei Sammlern beliebtem Spielzeug und Sammelkarten, da Videospiele öfter online gekauft werden. Ebay hat sich in diesem Bereich ebenfalls stärker engagiert, was zu einer gewissen Überlappung beider Kundengruppen geführt hat.
Eine erfolgreiche Übernahme von Ebay wäre auch für den Gamestop-Chef persönlich ein wichtiger Meilenstein. Im Januar gewährte das Unternehmen dem Gründer des Tierbedarfs-Onlinehändlers Chewy Optionen auf über 171 Millionen Aktien, wenn er die Marktkapitalisierung von Gamestop auf 100 Milliarden Dollar treibt.
Vor wenigen Jahren hatten die Papiere von Gamestop an der Börse für großes Aufsehen gesorgt. Sie waren einer der prominentesten Vertreter der so genannten Meme-Aktien. Dabei handelt es sich um Wertpapiere, die vor allem durch Beiträge in Sozialen Medien bewegt werden. Eine Zeit lang war es unter anderem das erklärte Ziel der dort vor allem vertretenen Kleinanleger, den meist auf sinkende Kurse wettenden professionellen Investoren das Geschäft zu verderben. Bei den betreffenden Aktien kam es dadurch oft zu massiven Kursanstiegen, die aber häufig nicht von langer Dauer waren. Auch gab es Vorwürfe von Marktmanipulation./he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GameStop Aktie
Die GameStop Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 88,19 auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GameStop Aktie um -6,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,72 %.
Die Marktkapitalisierung von GameStop bezifferte sich zuletzt auf 9,53 Mrd..
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu GameStop - A0HGDX - US36467W1099
Das denkt die wallstreetONLINE Community über GameStop. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber GameStop eingestellt.
bin hier seit Anfang an (für meine Verhältnisse) hoch investiert. Jedoch befürchte ich dass das doch ne Nummer zu groß ist für RC mit viel heißer Luft. Natürlich mobilisiert es unsere Community und macht den Shorties schlaflose Nächte, so dass der Kurs bestimmt Richtung 30$ gepumpt wird.
Aber einen Squeeze wage ich zu bezweifeln und ob die Aktionäre von Ebay der Übernahme zustimmen, das glaube ich ganz u gar nicht.
NmM
Laut aktuellen Medienberichten bereitet GameStop eine Übernahme von eBay vor. Dabei gibt es folgende Details:
- GameStop hat bereits heimlich Anteile an eBay aufgebaut und könnte ein Übernahmeangebot noch in diesem Monat vorlegen https://money.usnews.com/investing/news/articles/2026-05-01/gamestop-preparing-offer-for-ebay-wsj-reports https://www.marketwatch.com/story/gamestop-ebay-shares-rise-on-journal-report-of-potential-acquisition-offer-20477b71?mod=markets https://seekingalpha.com/news/4584370-gamestop-preparing-offer-for-ebay-wsj https://www.msn.com/en-us/money/other/gamestop-is-looking-to-buy-ebay-report-says-both-stocks-are-soaring/ar-AA22cObB https://www.gurufocus.com/news/8838073/gamestop-gme-eyes-ebay-ebay-acquisition-amid-stake-building.
- Der GameStop-CEO Ryan Cohen plant, ein Angebot zu unterbreiten, möglicherweise bereits in den kommenden Wochen https://www.marketwatch.com/story/gamestop-ebay-shares-rise-on-journal-report-of-potential-acquisition-offer-20477b71?mod=markets https://seekingalpha.com/news/4584370-gamestop-preparing-offer-for-ebay-wsj https://www.facebook.com/FastMoney/posts/new-gamestop-preparing-to-make-offer-for-ebay-could-come-as-soon-as-later-this-m/1318960586767678/.
- Ob GameStop über ausreichend Kapital verfügt, um eBay zu übernehmen, ist derzeit unklar. Es wird jedoch spekuliert, dass GameStop bei ernsthaftem Interesse Zugang zu Finanzmitteln erhalten könnte https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1t1944g/wall_street_journal_gamestop_is_preparing_an/.
Die Aktien beider Unternehmen stiegen nach Bekanntwerden der Meldung deutlich
Jetzt wo es losgeht, ist keiner mehr da?