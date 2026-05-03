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    dpa-AFX-Überblick

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    UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom 1.Mai-Wochenende

    Für Sie zusammengefasst
    • Douglas durch Abschreibungen tief in der Verlustzone
    • Thyssenkrupp setzt Verkauf der Stahlsparte vorerst aus
    • Autoindustrie warnt vor Belastungen durch neue US-Zölle
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom 1.Mai-Wochenende
    Foto: Arne Dedert - DPA

    Abschreibungen drücken Douglas tief in Verlustzone - Prognose gesenkt

    DÜSSELDORF - Die Parfümeriekette Douglas hat das zweite Geschäftsquartal tief in den roten Zahlen abgeschlossen. Der Nettoverlust für die drei Monate per Ende März dürfte sich auf einen hohen zweistelligen bis niedrigen dreistelligen Millionenbetrag belaufen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf mit. Analysten haben Douglas zufolge bislang ein Minus von lediglich neun Millionen Euro auf dem Zettel. Verantwortlich dafür sind Abschreibungen auf französische Geschäftsaktivitäten, den Onlineshop Parfumdreams sowie die Luxus-Tochter Niche Beauty im mittleren bis hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Dazu kämen weitere Wertberichtigungen in einem niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag.

    ROUNDUP: Thyssenkrupp will Stahlsparte doch behalten - zumindest vorerst

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    ESSEN - Der Industriekonzern Thyssenkrupp will seine Stahlsparte doch nicht mehr an den indischen Konkurrenten Jindal verkaufen. Die beiden Unternehmen haben einer Mitteilung zufolge entschieden, die seit September vergangenen Jahres laufenden Gespräche auf Eis zu legen. Die Neuaufstellung des Segments solle aus eigener Kraft konsequent vorangetrieben werden, um den Stahlbereich erfolgreich und profitabel aufzustellen, hieß es in Essen. Mittelfristig will sich Thyssenkrupp aber weiter vom Stahlgeschäft trennen.

    Autoindustrie warnt vor Belastung durch neue US-Zölle

    BERLIN - Die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie, Hildegard Müller, hat die angekündigte Anhebung von US-Zöllen auf Autoimporte aus der EU scharf kritisiert und vor erheblichen Folgen gewarnt.

    ROUNDUP 3/Apple: Deutlich höhere Kosten für Speicherchips - Aktie zieht an

    CUPERTINO - Der drastische Anstieg der Speicherchip-Preise trifft auch den für seine robuste Lieferkette bekannten iPhone-Konzern Apple . Man rechne mit "erheblich" höheren Kosten für Speicher im laufenden Quartal, sagte Firmenchef Tim Cook. Auch danach werde der Speicherpreis zunehmende Auswirkungen auf das Apple-Geschäft haben.

    ROUNDUP: US-Ölkonzern Chevron schlägt dank hoher Ölpreise Gewinnerwartungen

    HOUSTON - Der US-Ölkonzern Chevron hat dank der kriegsbedingt gestiegenen Öl- und Gaspreise zu Jahresbeginn mehr verdient als erwartet. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn je Aktie lag im ersten Quartal bei 1,41 US-Dollar, wie der Konzern am Freitag in Houston mitteilte. Die Texaner übertrafen damit die durchschnittliche Analystenschätzung von 90 US-Cent deutlich. Die Aktie verlor im frühen US-Handel belastet von sinkenden Ölpreisen mehr als ein Prozent.

    ROUNDUP 2: Amgen hebt Jahresprognose an - Aktie gibt aber nach

    THOUSAND OAKS - Der US-Biotechkonzern Amgen blickt trotz zunehmender Konkurrenz zuversichtlicher auf das laufende Jahr. 2026 werde der Umsatz bei 37,1 bis 38,5 Milliarden Dollar liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss mit. Zuvor war Amgen von jeweils 100 Millionen Dollar weniger ausgegangen. Experten rechneten bisher mit 37,8 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll bei 21,70 bis 23,10 Dollar liegen. Das sind jeweils 10 Cent mehr als zuvor. Experten erwarteten hier bisher 22,30 Dollar.

    ROUNDUP: Colgate-Palmolive wächst stärker als gedacht - Rückgang in Nordamerika

    NEW YORK - Der Konsumgüterkonzern Colgate-Palmolive ist im Tagesgeschäft mit überraschend starken Zuwächsen ins Jahr gestartet. Der Umsatz wuchs im ersten Quartal im Jahresvergleich um gut acht Prozent auf 5,3 Milliarden US-Dollar (4,5 Mrd Euro), wie der Hersteller von Colgate-Zahncreme und Palmolive-Spülmittel am Freitag in New York mitteilte. Rechnet man Sonderbelastungen heraus, stieg auch der Gewinn stärker als von Analysten erwartet. Der tatsächliche Überschuss ging jedoch um sechs Prozent auf 646 Millionen Dollar zurück.

    ROUNDUP: Exxon Mobil verdient dank hoher Ölpreise mehr als erwartet

    SPRING - Der US-Ölkonzern Exxon Mobil hat im ersten Quartal dank der kriegsbedingt gestiegenen Ölpreise mehr verdient als erwartet. Die Preise und höhere Fördermengen in anderen Produktionsstätten halfen dem Konzern, Ausfälle durch den Krieg im Nahen Osten auszugleichen. Der bereinigte Nettogewinn je Aktie lag im ersten Quartal bei 1,16 US-Dollar, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Vor einem Jahr hatte er noch 1,76 Dollar verbucht. Damit wurden die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten um zwanzig Cent übertroffen.

    'WSJ': Gamestop peilt Übernahme von Ebay an

    NEW YORK - Die Online-Handelsplattform Ebay steht einem Pressebericht zufolge vor einer möglichen Übernahme. Der Videospiel-Einzelhändler Gamestop habe einen Anteil aufgebaut und könnte in diesem Monat ein Angebot vorlegen, berichtete das "Wall Street Journal" am Wochenende unter Berufung auf Kreise. Sollte Ebay sich dafür nicht empfänglich zeigen, könnte sich Gamestop-Chef Ryan Cohen auch direkt an dessen Aktionäre wenden.

    ROUNDUP 2: US-Billigflieger Spirit trotz Trump-Rettungsversuchs am Ende

    WASHINGTON - Der US-Billigflieger Spirit Airlines ist trotz Rettungsversuchen der Regierung von Präsident Donald Trump am Ende. Die geordnete Einstellung des Flugbetriebs habe begonnen, teilte die Fluggesellschaft mit. Alle Flüge seien gestrichen und der Kundenservice nicht länger verfügbar. Trump hatte eine Lösung ins Gespräch gebracht, bei der der amerikanische Staat im Gegenzug für einen rettenden Kredit Anteile an Spirit übernehmen sollte.

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    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

    /he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GameStop Aktie

    Die GameStop Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,93 % und einem Kurs von 295,1 auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GameStop Aktie um -6,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,72 %.

    Die Marktkapitalisierung von GameStop bezifferte sich zuletzt auf 9,53 Mrd..




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