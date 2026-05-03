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    Iran

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    Prüfen amerikanische Antwort auf unseren Vorschlag

    Für Sie zusammengefasst
    • USA haben auf Teheraner Vorschlag geantwortet
    • Iran prüft nun die US Antwort auf den Plan
    • 14-Punkte-Plan schließt nukleares Thema aus
    Iran - Prüfen amerikanische Antwort auf unseren Vorschlag
    Foto: Jan Woitas - dpa

    TEHERAN (dpa-AFX) - Nach Angaben des iranischen Außenministeriums haben die USA auf den jüngsten Vorschlag aus Teheran zur Beendigung des Krieges geantwortet. Man sei dabei, diese Antwort nun zu prüfen, sagte Außenamtssprecher Ismail Baghai iranischen Medien zufolge.

    Baghai sagte laut Nachrichtenagentur Fars zudem, im iranischen 14-Punkte-Plan für ein Kriegsende sei kein nukleares Thema vorgesehen. Irans Atomprogramm und das in der Islamischen Republik angereicherte Uran sind seit langem einer der zentralen Streitpunkte in den Spannungen mit den USA. Berichten zufolge möchte Teheran dieses Thema erst später angehen.

    Am Freitag war bekanntgeworden, dass der Iran einen neuen Vorschlag an die Vermittler in Pakistan übergeben hatte. Das hatte die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtet, ohne auf Inhalte einzugehen. Bisher waren die Kriegsparteien bei keinem von der einen an die andere Seite übermittelten Vorschlag zu einem Konsens gekommen./vee/DP/he





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