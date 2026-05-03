TTF Gas bleibt volatil – Hormuz-Risiko hält Europas Gasmarkt unter Spannung

Der TTF Natural Gas Future zeigte in der vergangenen Woche eine insgesamt stabile Entwicklung und legte leicht um +0,22 % zu. Der Kontrakt schloss bei rund 45 Euro pro Megawattstunde. Im Wochenverlauf bewegte sich der Markt jedoch in einer breiten Handelsspanne zwischen etwa 43 und 47 Euro. Diese Range zeigt klar: Auch wenn sich die Preise kurzfristig etwas beruhigt haben, bleibt die Volatilität im europäischen Gasmarkt hoch.



Der zentrale Einflussfaktor bleibt unverändert die Krise im Nahen Osten. Die anhaltende Blockade der Straße von Hormus sorgt weiterhin für erhebliche Unsicherheit bei den globalen LNG-Strömen. Da ein bedeutender Teil des weltweiten Flüssiggasangebots über diese Route läuft, hat die Situation direkte Auswirkungen auf Europa. Gerade jetzt ist das kritisch, weil Europa über den Sommer ausreichend Gas beschaffen muss, um die Speicher für den kommenden Winter wieder aufzufüllen.



Der Markt reagiert deshalb extrem sensibel auf politische Schlagzeilen. Hinweise auf mögliche Verhandlungen oder eine Entspannung führen sofort zu Rücksetzern. Meldungen über eine längere Blockade oder neue Drohungen aus Iran sorgen dagegen unmittelbar für steigende Preise. Diese headline-getriebene Struktur erklärt, warum der TTF Future trotz nur leicht positiver Wochenperformance weiterhin sehr nervös handelt.



Fundamental bleibt das Bild gemischt. Einerseits ist die Nachfrage im Frühjahr saisonal schwächer. Andererseits bleibt die Versorgung über LNG unsicher, solange Hormus nicht zuverlässig geöffnet ist. Genau deshalb bleibt eine geopolitische Risikoprämie im Markt.



Fazit:



Zusätzlich bleibt entscheidend, wie schnell Europa in den kommenden Wochen seine Speicher auffüllen kann. Je länger LNG-Flüsse aus dem Persischen Golf eingeschränkt bleiben, desto größer wird das Risiko, dass der Markt bereits im Sommer eine höhere Winterprämie einpreist.

