Silber-Future stabilisiert sich – Markt bleibt in Übergangsphase

Der Silber-Future zeigte in der vergangenen Woche eine weitgehend seitwärts gerichtete Entwicklung und schloss mit einem leichten Plus von +0,21 % bei 75,84 US-Dollar je Unze. Trotz zwischenzeitlicher Volatilität blieb die Wochenperformance damit nahezu unverändert, was die aktuelle Phase der Konsolidierung im Markt unterstreicht.



Im Wochenverlauf kam es zu stärkeren Intraday-Bewegungen, insbesondere im Zusammenhang mit Veränderungen beim US-Dollar sowie den Entwicklungen rund um geopolitische Risiken und Energiepreise. Silber konnte zum Ende der Woche zwar anziehen, schaffte es jedoch nicht, eine nachhaltige Trendwende auf Wochenbasis zu etablieren.



Ein Blick auf die COT-Daten zeigt weiterhin ein stabiles Bild. Das Managed Money hält aktuell eine Long-Position von rund 24.160 Kontrakten und hat diese im Vergleich zur Vorwoche kaum verändert. Diese konstante Positionierung spricht dafür, dass institutionelle Marktteilnehmer derzeit keine klare neue Richtung einnehmen, sondern auf neue Impulse warten.



Fundamental bleibt das Umfeld gemischt. Einerseits sorgt die industrielle Nachfrage weiterhin für Unterstützung, insbesondere durch den Einsatz von Silber in Bereichen wie Solarenergie und Elektronik. Andererseits wirkt das Zinsumfeld belastend, da höhere oder länger anhaltende Zinsen die Attraktivität von nicht verzinslichen Assets wie Silber reduzieren.



Saisonal betrachtet bleibt die kurzfristige Perspektive verhalten. Historisch zeigt sich bis Mitte beziehungsweise Ende Juni eher eine schwächere Phase, bevor im weiteren Jahresverlauf wieder stärkere Aufwärtsbewegungen einsetzen können. Diese saisonale Struktur passt zur aktuellen Marktverfassung, die von Unsicherheit und fehlender Trenddynamik geprägt ist.



Fazit:



Silber bleibt kurzfristig richtungslos mit leicht negativem saisonalem Bias. Eine klare Trendbewegung dürfte erst mit neuen makroökonomischen Impulsen entstehen.

