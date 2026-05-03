Palladium stabilisiert sich – leichte Erholung innerhalb saisonaler Schwächephase

Der Palladium Future an der NYMEX zeigte in der vergangenen Woche eine moderate Erholung und legte um +2,19 % auf 1.538,5 US-Dollar pro Unze zu. Damit konnte sich der Markt nach der Schwächephase der vergangenen Wochen etwas stabilisieren. Trotz dieses Anstiegs bleibt das übergeordnete Bild jedoch verhalten, da sich der Markt weiterhin unterhalb der jüngsten Hochs bewegt und keine klare Trenddynamik aufgebaut hat.



Ein Blick auf die Positionierung zeigt ein eher vorsichtiges Bild. Das Managed Money hat seine Short-Positionen zuletzt leicht ausgebaut und hält aktuell rund 1.464 Kontrakte auf der Short-Seite. Damit bleibt die spekulative Seite defensiv positioniert, was darauf hindeutet, dass institutionelle Investoren dem aktuellen Anstieg noch nicht vollständig vertrauen. Gleichzeitig eröffnet diese Konstellation Potenzial für kurzfristige Gegenbewegungen, insbesondere wenn es zu Short-Covering kommt.



Fundamental bleibt das Umfeld herausfordernd. Palladium ist stark von der industriellen Nachfrage abhängig, insbesondere aus dem Automobilsektor. Steigende Energiepreise und die damit verbundenen Risiken für das globale Wirtschaftswachstum wirken dämpfend auf die Nachfrageerwartungen. Auch die Zinsentwicklung in den USA spielt eine Rolle, da höhere Finanzierungskosten Investitionen und industrielle Aktivität bremsen können.



Zusätzlich bleibt die Unsicherheit über die globale Konjunktur ein entscheidender Faktor. Sollte sich das Wachstum weiter abschwächen, dürfte dies direkten Einfluss auf die Nachfrage nach Palladium haben und die Preisdynamik begrenzen.



Saisonal zeigt sich derzeit ein eher schwächeres Muster. Historisch tendiert Palladium bis Ende Juni zur Schwäche, bevor sich im Anschluss häufig eine stabilere Aufwärtsbewegung bis in den Hochsommer hinein entwickelt.



Fazit:



Palladium stabilisiert sich kurzfristig, bleibt jedoch im schwächeren Umfeld. Die saisonale Phase spricht für begrenztes Aufwärtspotenzial bis Ende Juni.

