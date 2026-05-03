🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsPalladium RohstoffvorwärtsNachrichten zu Palladium

    Carsten Stork

    5 Aufrufe 5 0 Kommentare 0 Kommentare

    Palladium stabilisiert sich – leichte Erholung innerhalb saisonaler Schwächephase

    Der Palladium Future an der NYMEX zeigte in der vergangenen Woche eine moderate Erholung und legte um +2,19 % auf 1.538,5 US-Dollar pro Unze zu. Damit konnte sich der Markt nach der Schwächephase der vergangenen Wochen etwas stabilisieren. Trotz …

    Carsten Stork - Palladium stabilisiert sich – leichte Erholung innerhalb saisonaler Schwächephase
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Palladium Future an der NYMEX zeigte in der vergangenen Woche eine moderate Erholung und legte um +2,19 % auf 1.538,5 US-Dollar pro Unze zu. Damit konnte sich der Markt nach der Schwächephase der vergangenen Wochen etwas stabilisieren. Trotz dieses Anstiegs bleibt das übergeordnete Bild jedoch verhalten, da sich der Markt weiterhin unterhalb der jüngsten Hochs bewegt und keine klare Trenddynamik aufgebaut hat.

    Ein Blick auf die Positionierung zeigt ein eher vorsichtiges Bild. Das Managed Money hat seine Short-Positionen zuletzt leicht ausgebaut und hält aktuell rund 1.464 Kontrakte auf der Short-Seite. Damit bleibt die spekulative Seite defensiv positioniert, was darauf hindeutet, dass institutionelle Investoren dem aktuellen Anstieg noch nicht vollständig vertrauen. Gleichzeitig eröffnet diese Konstellation Potenzial für kurzfristige Gegenbewegungen, insbesondere wenn es zu Short-Covering kommt.

    Fundamental bleibt das Umfeld herausfordernd. Palladium ist stark von der industriellen Nachfrage abhängig, insbesondere aus dem Automobilsektor. Steigende Energiepreise und die damit verbundenen Risiken für das globale Wirtschaftswachstum wirken dämpfend auf die Nachfrageerwartungen. Auch die Zinsentwicklung in den USA spielt eine Rolle, da höhere Finanzierungskosten Investitionen und industrielle Aktivität bremsen können.

    Zusätzlich bleibt die Unsicherheit über die globale Konjunktur ein entscheidender Faktor. Sollte sich das Wachstum weiter abschwächen, dürfte dies direkten Einfluss auf die Nachfrage nach Palladium haben und die Preisdynamik begrenzen.

    Saisonal zeigt sich derzeit ein eher schwächeres Muster. Historisch tendiert Palladium bis Ende Juni zur Schwäche, bevor sich im Anschluss häufig eine stabilere Aufwärtsbewegung bis in den Hochsommer hinein entwickelt.

    Fazit:

    Palladium stabilisiert sich kurzfristig, bleibt jedoch im schwächeren Umfeld. Die saisonale Phase spricht für begrenztes Aufwärtspotenzial bis Ende Juni.


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork Palladium stabilisiert sich – leichte Erholung innerhalb saisonaler Schwächephase Der Palladium Future an der NYMEX zeigte in der vergangenen Woche eine moderate Erholung und legte um +2,19 % auf 1.538,5 US-Dollar pro Unze zu. Damit konnte sich der Markt nach der Schwächephase der vergangenen Wochen etwas stabilisieren. Trotz …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     