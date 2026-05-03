🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Carsten Stork

    9 Aufrufe 9 0 Kommentare 0 Kommentare

    WTI bleibt der zentrale Krisen-Trade – Hormuz bestimmt weiter den Ölmarkt

    Der WTI Crude Oil Future zeigte in der vergangenen Woche erneut eine sehr starke Entwicklung und legte auf Wochenbasis 8,55 % zu. Der Schlusskurs lag bei 102,50 US-Dollar pro Barrel. Zwischenzeitlich stieg der Future am Donnerstag sogar auf über 110 …

    Carsten Stork - WTI bleibt der zentrale Krisen-Trade – Hormuz bestimmt weiter den Ölmarkt
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der WTI Crude Oil Future zeigte in der vergangenen Woche erneut eine sehr starke Entwicklung und legte auf Wochenbasis 8,55 % zu. Der Schlusskurs lag bei 102,50 US-Dollar pro Barrel. Zwischenzeitlich stieg der Future am Donnerstag sogar auf über 110 US-Dollar, bevor zum Wochenschluss Gewinnmitnahmen einsetzten. Trotz dieses Rücksetzers bleibt das Gesamtbild klar konstruktiv.

    Der zentrale Treiber bleibt unverändert die Straße von Hormuz. Solange diese Meerenge faktisch geschlossen bleibt und keine belastbare diplomatische Lösung zwischen den USA und dem Iran entsteht, bleibt die geopolitische Risikoprämie im Ölpreis hoch. Genau deshalb reichen bereits Schlagzeilen über mögliche neue Verhandlungen aus, um kurzfristig Verkaufsdruck auszulösen. Gleichzeitig zeigt die Preisentwicklung sehr deutlich: Der Markt glaubt noch nicht an eine echte Entspannung.

    Auch fundamental bleibt das Umfeld angespannt. Die Blockade belastet die Öl- und LNG-Ströme aus der Golfregion erheblich. Gleichzeitig wirken mögliche OPEC+-Produktionsausweitungen derzeit eher symbolisch, solange Produzenten in der Region ihre Mengen wegen der eingeschränkten Transportwege nicht frei an den Markt bringen können. Der angekündigte Austritt der VAE aus der OPEC erhöht zusätzlich die Unsicherheit über die künftige Angebotssteuerung im Kartell.

    Die COT-Daten bleiben unterstützend. Das Managed Money hält weiterhin eine Long-Position von knapp 193.000 Kontrakten. Das zeigt, dass institutionelle Investoren trotz hoher Volatilität klar auf der Long-Seite positioniert bleiben. Auch saisonal bleibt das Bild positiv: WTI hat historisch bis weit in den Herbst hinein Chancen auf steigende Kurse, wenn auch mit stärkeren Rücksetzern.

    Fazit:

    WTI bleibt für uns einer der wichtigsten Long-Trades im aktuellen Umfeld. Die Kombination aus Hormuz-Blockade, geopolitischer Unsicherheit, eingeschränkten Energieflüssen, unterstützender Saisonalität und klarer Long-Positionierung spricht weiter für hohe Ölpreise. Rücksetzer durch Friedenshoffnungen bleiben möglich, wirken aktuell aber eher wie Konsolidierungen innerhalb eines intakten Aufwärtstrends.

    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Renditemanufaktur
    Carsten Stork WTI bleibt der zentrale Krisen-Trade – Hormuz bestimmt weiter den Ölmarkt Der WTI Crude Oil Future zeigte in der vergangenen Woche erneut eine sehr starke Entwicklung und legte auf Wochenbasis 8,55 % zu. Der Schlusskurs lag bei 102,50 US-Dollar pro Barrel. Zwischenzeitlich stieg der Future am Donnerstag sogar auf über 110 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     