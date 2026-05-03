🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Carsten Stork

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bitcoin hält sich stabil – Erholung trifft auf fragiles Fundament

    Der Bitcoin-Future an der CME zeigte sich in der vergangenen Woche nahezu unverändert und schloss mit einem leichten Plus von +0,15 % bei 78.220 US-Dollar. Auf den ersten Blick wirkt die Bewegung unspektakulär, doch der Wochenverlauf zeigt eine …

    Carsten Stork - Bitcoin hält sich stabil – Erholung trifft auf fragiles Fundament
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Bitcoin-Future an der CME zeigte sich in der vergangenen Woche nahezu unverändert und schloss mit einem leichten Plus von +0,15 % bei 78.220 US-Dollar. Auf den ersten Blick wirkt die Bewegung unspektakulär, doch der Wochenverlauf zeigt eine klare Stabilisierung. Nach einem Rücksetzer bis auf 75.130 US-Dollar am Mittwoch konnte sich der Markt bis zum Wochenschluss deutlich erholen und einen Großteil der Verluste wieder aufholen. Damit bleibt die kurzfristige Struktur intakt, auch wenn ein klarer Ausbruch über die Widerstandszone um 80.000 US-Dollar bislang ausbleibt.

    Ein Blick auf die Positionierung unterstreicht dieses Bild. Das Managed Money hält weiterhin eine Long-Position von rund 2.400 Kontrakten. Diese Positionierung ist nicht überzogen, signalisiert aber eine weiterhin konstruktive Grundhaltung institutioneller Investoren. Der Markt ist damit weder überkauft noch übermäßig einseitig positioniert, was grundsätzlich Raum für weitere Bewegungen lässt.

    Fundamental zeigt sich ein gemischtes Bild. Positiv ist die anhaltende Nachfrage aus dem institutionellen Bereich. Bitcoin-ETFs konnten im April rund 2 Milliarden US-Dollar an Zuflüssen verzeichnen, was auf ein stabiles Interesse großer Investoren hindeutet. Gleichzeitig hat eine Bereinigung im Futures-Markt stattgefunden, bei der rund 9.000 BTC an gehebelten Positionen aus dem Markt gespült wurden. Solche Phasen gelten als gesund, da sie übermäßige Spekulation abbauen und die Basis für neue Trends schaffen können.

    Kritischer bleibt jedoch die Struktur der Nachfrage. Ein Großteil der jüngsten Erholung wurde durch den Derivatemarkt getragen, während die Spot-Nachfrage zuletzt eher rückläufig war. Historisch ist das ein fragiles Signal, da nachhaltige Aufwärtsbewegungen in der Regel von echter Kaufnachfrage im Kassamarkt unterstützt werden.

    Saisonal verschlechtert sich das Bild zusätzlich. Historisch tendiert Bitcoin ab Anfang Mai bis Mitte Juni eher schwächer, bevor sich wieder stabilere Phasen einstellen.

    Fazit:

    Bitcoin zeigt kurzfristig Stabilität, bleibt aber strukturell anfällig. Die Erholung ist intakt, doch ohne stärkere Spot-Nachfrage bleibt das Fundament fragil und anfällig für Rücksetzer.


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Renditemanufaktur
    Carsten Stork Bitcoin hält sich stabil – Erholung trifft auf fragiles Fundament Der Bitcoin-Future an der CME zeigte sich in der vergangenen Woche nahezu unverändert und schloss mit einem leichten Plus von +0,15 % bei 78.220 US-Dollar. Auf den ersten Blick wirkt die Bewegung unspektakulär, doch der Wochenverlauf zeigt eine …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     