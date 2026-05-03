Bitcoin hält sich stabil – Erholung trifft auf fragiles Fundament

Der Bitcoin-Future an der CME zeigte sich in der vergangenen Woche nahezu unverändert und schloss mit einem leichten Plus von +0,15 % bei 78.220 US-Dollar. Auf den ersten Blick wirkt die Bewegung unspektakulär, doch der Wochenverlauf zeigt eine klare Stabilisierung. Nach einem Rücksetzer bis auf 75.130 US-Dollar am Mittwoch konnte sich der Markt bis zum Wochenschluss deutlich erholen und einen Großteil der Verluste wieder aufholen. Damit bleibt die kurzfristige Struktur intakt, auch wenn ein klarer Ausbruch über die Widerstandszone um 80.000 US-Dollar bislang ausbleibt.



Ein Blick auf die Positionierung unterstreicht dieses Bild. Das Managed Money hält weiterhin eine Long-Position von rund 2.400 Kontrakten. Diese Positionierung ist nicht überzogen, signalisiert aber eine weiterhin konstruktive Grundhaltung institutioneller Investoren. Der Markt ist damit weder überkauft noch übermäßig einseitig positioniert, was grundsätzlich Raum für weitere Bewegungen lässt.



Fundamental zeigt sich ein gemischtes Bild. Positiv ist die anhaltende Nachfrage aus dem institutionellen Bereich. Bitcoin-ETFs konnten im April rund 2 Milliarden US-Dollar an Zuflüssen verzeichnen, was auf ein stabiles Interesse großer Investoren hindeutet. Gleichzeitig hat eine Bereinigung im Futures-Markt stattgefunden, bei der rund 9.000 BTC an gehebelten Positionen aus dem Markt gespült wurden. Solche Phasen gelten als gesund, da sie übermäßige Spekulation abbauen und die Basis für neue Trends schaffen können.



Kritischer bleibt jedoch die Struktur der Nachfrage. Ein Großteil der jüngsten Erholung wurde durch den Derivatemarkt getragen, während die Spot-Nachfrage zuletzt eher rückläufig war. Historisch ist das ein fragiles Signal, da nachhaltige Aufwärtsbewegungen in der Regel von echter Kaufnachfrage im Kassamarkt unterstützt werden.



Saisonal verschlechtert sich das Bild zusätzlich. Historisch tendiert Bitcoin ab Anfang Mai bis Mitte Juni eher schwächer, bevor sich wieder stabilere Phasen einstellen.



Fazit:



Bitcoin zeigt kurzfristig Stabilität, bleibt aber strukturell anfällig. Die Erholung ist intakt, doch ohne stärkere Spot-Nachfrage bleibt das Fundament fragil und anfällig für Rücksetzer.

