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    Carsten Stork

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    Austral-Dollar vor Ausbruch – Positionierung bestätigt Stärke trotz saisonaler Pause

    Der Austral-Dollar bleibt klar im Aufwärtstrend und konnte diese Bewegung zuletzt weiter bestätigen. In der vergangenen Woche legte AUD/USD um +0,72 % zu und schloss bei 0,71825. Zwischenzeitlich wurde sogar die Marke von 0,72 erreicht – das höchste …

    Carsten Stork - Austral-Dollar vor Ausbruch – Positionierung bestätigt Stärke trotz saisonaler Pause
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Austral-Dollar bleibt klar im Aufwärtstrend und konnte diese Bewegung zuletzt weiter bestätigen. In der vergangenen Woche legte AUD/USD um +0,72 % zu und schloss bei 0,71825. Zwischenzeitlich wurde sogar die Marke von 0,72 erreicht – das höchste Niveau seit Mitte 2022. Damit setzt sich die Serie höherer Hochs und höherer Tiefs fort, was den intakten Trend eindrucksvoll unterstreicht.

    Besonders interessant ist die Entwicklung auf der Positionierungsseite. Die aktuellen COT-Daten zeigen, dass das Managed Money seine Long-Positionen erneut deutlich ausgebaut hat und mittlerweile bei rund 72.000 Kontrakten liegt. Diese zunehmende Long-Positionierung institutioneller Marktteilnehmer bestätigt die bullische Marktstruktur und liefert eine stabile Unterstützung für den laufenden Trend. Solche Konstellationen sprechen in der Regel für eine Fortsetzung und nicht für eine unmittelbare Trendwende.

    Kurzfristig muss jedoch die Saisonalität berücksichtigt werden. Historisch zeigt der Austral-Dollar bis Ende Mai eine eher schwächere Phase, bevor ab Juni eine deutlich stärkere Periode beginnt, die häufig bis in den Oktober hinein anhält. Das spricht dafür, dass es in den kommenden Wochen zu einer Konsolidierung oder leichten Rücksetzern kommen kann, ohne dass der übergeordnete Trend infrage gestellt wird.

    Fundamental bleibt das Umfeld unterstützend. Die Erwartung weiterer Zinsschritte in Australien sowie die anhaltende Schwäche des US-Dollars wirken als Rückenwind. Gleichzeitig profitiert der Austral-Dollar von seiner engen Korrelation zu den Rohstoffmärkten, die sich insgesamt in einem konstruktiven Umfeld befinden und zusätzliche Nachfrage generieren.

    Fazit:

    Der AUD/USD bleibt strukturell bullisch. Kurzfristige Schwäche bis Ende Mai ist saisonal typisch, ändert aber nichts am übergeordneten Setup. Rücksetzer bieten daher eher Chancen als Risiken – entscheidend bleibt, dass die Zone um 0,72 nachhaltig überwunden wird, um die nächste Aufwärtsbewegung einzuleiten.

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