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    Carsten Stork

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    Ecopetrol zwischen Öl-Boom und politischem Risiko – Markt bleibt nervös

    Die Aktie von Ecopetrol zeigte sich in der vergangenen Woche stabil und schloss mit einem leichten Plus von +1,0 % bei 13,92 US-Dollar (ADR, NYSE). Damit konnte sich der Titel trotz eines volatilen Umfelds behaupten. Intraday war die Entwicklung …

    Carsten Stork - Ecopetrol zwischen Öl-Boom und politischem Risiko – Markt bleibt nervös
    Foto: renditemanufaktur.de
    Die Aktie von Ecopetrol zeigte sich in der vergangenen Woche stabil und schloss mit einem leichten Plus von +1,0 % bei 13,92 US-Dollar (ADR, NYSE). Damit konnte sich der Titel trotz eines volatilen Umfelds behaupten. Intraday war die Entwicklung jedoch von erhöhter Unsicherheit geprägt, insbesondere im Zusammenhang mit politischen Risiken in Kolumbien. Insgesamt bleibt die Kursentwicklung hinter der Dynamik des Ölpreises zurück.

    Der zentrale Treiber bleibt das Ölpreisumfeld. Mit Notierungen von über 100 US-Dollar pro Barrel bewegt sich der Markt weiterhin auf einem strukturell hohen Niveau. Für Ecopetrol als staatlich kontrollierten Ölproduzenten ist das grundsätzlich ein klar positiver Faktor, da steigende Preise direkt auf Umsatz und Margen durchschlagen. Entsprechend erwartet das Unternehmen für das erste Quartal Gewinne zwischen 2 und 3 Billionen Pesos sowie eine stabile Produktion im Bereich von rund 715.000 bis 730.000 Barrel pro Tag.

    Gleichzeitig wird dieser fundamentale Rückenwind aktuell durch politische Unsicherheit überlagert. Neue Umfragen im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen zeigen einen Vorsprung eines linksgerichteten Kandidaten, was am Markt Sorgen über eine Fortsetzung einer interventionistischeren Wirtschaftspolitik auslöst. Bereits in den vergangenen Monaten hatten steigende Staatsausgaben und eine Ausweitung des Haushaltsdefizits zu Herabstufungen der Kreditwürdigkeit geführt.

    Diese Entwicklung wirkt sich direkt auf die Wahrnehmung internationaler Investoren aus. Trotz hoher Ölpreise konnte die Aktie nicht im gleichen Maße profitieren, da politische Risiken zunehmend eingepreist werden. Auch die Schwäche des kolumbianischen Peso unterstreicht diese Skepsis und belastet zusätzlich das Vertrauen in den Markt.

    Damit ergibt sich ein klares Spannungsfeld zwischen starken Fundamentaldaten und politischer Unsicherheit. Kurzfristig dürfte dieser Konflikt die Kursentwicklung dominieren.

    Fazit:

    Ecopetrol bleibt ein High-Beta-Play auf den Ölpreis, wird aktuell jedoch durch politische Risiken gebremst. Ohne Entspannung auf der politischen Seite dürfte die Aktie weiter hinter dem Ölpreis zurückbleiben.

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