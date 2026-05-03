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    Carsten Stork

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    South32 unter Druck – Projektverzögerung belastet trotz stabiler Fundamentaldaten

    Die Aktie von South32 setzte ihre Schwäche in der vergangenen Woche fort und verlor erneut deutlich an Wert. Auf Wochenbasis stand ein Minus von −4,41 %, womit die Aktie bei 4,13 Australischen Dollar schloss. Besonders auffällig war der starke …

    Carsten Stork - South32 unter Druck – Projektverzögerung belastet trotz stabiler Fundamentaldaten
    Foto: renditemanufaktur.de

    Die Aktie von South32 setzte ihre Schwäche in der vergangenen Woche fort und verlor erneut deutlich an Wert. Auf Wochenbasis stand ein Minus von −4,41 %, womit die Aktie bei 4,13 Australischen Dollar schloss. Besonders auffällig war der starke Rücksetzer im Wochenverlauf, als der Kurs am Donnerstag bis auf 3,80 AUD fiel, bevor eine technische Gegenbewegung einsetzte und die Aktie sich bis zum Wochenschluss wieder etwas erholen konnte. Trotz dieser Erholung bleibt das kurzfristige Chartbild angeschlagen und zeigt weiterhin eine erhöhte Volatilität.

    Auslöser für die negative Kursentwicklung waren vor allem neue Informationen rund um das Hermosa-Projekt in den USA. Das Taylor-Projekt, ein zentraler Bestandteil der Wachstumsstrategie von South32, sieht sich mit deutlichen Kostensteigerungen und Verzögerungen konfrontiert. Die Investitionskosten wurden von ursprünglich rund 2,16 Milliarden US-Dollar auf etwa 3,3 Milliarden US-Dollar angehoben. Gleichzeitig verschiebt sich der Produktionsstart um rund ein Jahr nach hinten, was den Markt klar negativ überrascht hat und entsprechend zu Abgabedruck führte.

    Diese Anpassungen wurden von Analystenseite entsprechend kritisch aufgenommen. Während einige Häuser ihre langfristigen Bewertungen stabil halten, wurden Kursziele teilweise deutlich reduziert, da höhere Kapitalkosten und spätere Cashflows die Attraktivität des Projekts kurzfristig mindern. Besonders die Kombination aus Kosteninflation, operativen Herausforderungen und Verzögerungen hat das Vertrauen der Investoren sichtbar belastet.

    Fundamental bleibt das Projekt jedoch strategisch relevant. Die Erweiterung der Reserven, eine längere Minenlaufzeit sowie höhere Produktionsperspektiven sprechen weiterhin für das langfristige Potenzial. Auch die erwartete Rolle von Metallen wie Zink, Kupfer und Mangan im Kontext der Energiewende bleibt ein struktureller Treiber für die Nachfrageentwicklung.

    Fazit:

    South32 bleibt strategisch interessant, steht kurzfristig aber unter Druck. Entscheidend wird sein, ob das Vertrauen in die Projektumsetzung wiederhergestellt werden kann und die operative Umsetzung wieder planbarer verläuft.

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