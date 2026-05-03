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    Carsten Stork

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    Global X Uranium ETF: Energiekrise stützt den Nukleartrend

    Der Global X Uranium ETF zeigte in der vergangenen Woche eine stabile Entwicklung und legte um +0,92 % zu. Der ETF schloss an der NYSE bei 55,80 US-Dollar und konnte sich damit trotz eines volatilen Marktumfelds leicht verbessern. Die Bewegung ist …

    Carsten Stork - Global X Uranium ETF: Energiekrise stützt den Nukleartrend
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Global X Uranium ETF zeigte in der vergangenen Woche eine stabile Entwicklung und legte um +0,92 % zu. Der ETF schloss an der NYSE bei 55,80 US-Dollar und konnte sich damit trotz eines volatilen Marktumfelds leicht verbessern. Die Bewegung ist kurzfristig nicht spektakulär, passt aber gut zum übergeordneten Bild: Uran und Nuklearenergie bleiben strategisch eines der spannendsten Energiethemen der kommenden Jahre.

    Der zentrale Treiber ist die globale Energiekrise. Der Konflikt im Nahen Osten hat erneut gezeigt, wie anfällig fossile Lieferketten sind. Hohe Öl- und Gaspreise, gestörte Transportwege und die Unsicherheit rund um die Straße von Hormuz erhöhen weltweit den Druck, Energieversorgung unabhängiger und stabiler aufzustellen. Genau in diesem Umfeld rückt Kernenergie wieder stärker in den Fokus.

    Besonders wichtig ist die Kombination aus Versorgungssicherheit, Energieunabhängigkeit und wachsendem Strombedarf. Der Ausbau von Rechenzentren, künstlicher Intelligenz und Elektrifizierung führt zu massiv steigendem Energieverbrauch. Klassische erneuerbare Energien allein werden diesen Bedarf kaum jederzeit zuverlässig decken können. Kernenergie bietet hier eine grundlastfähige Alternative, die gleichzeitig CO2-arm ist.

    Auch politisch und institutionell nimmt das Thema weiter Fahrt auf. In den USA, Europa und Asien wird Nuklearenergie zunehmend wieder als strategischer Bestandteil der Energieversorgung betrachtet. Neue Reaktorkonzepte, Small Modular Reactors und Investitionen in nukleare Infrastruktur verstärken diesen Trend.

    Zusätzlich bleibt der Uranmarkt strukturell eng. Neue Minen benötigen viele Jahre bis zur Produktion, während der politische Wille zum Ausbau der Kernenergie schneller steigt als das verfügbare Angebot. Genau diese Verzögerung zwischen Nachfrageimpuls und Angebotsreaktion macht das Thema für uns besonders interessant.

    Fazit:

    Der Global X Uranium ETF bleibt für uns ein attraktiver Zugang zum Nukleartrend. Die kurzfristige Wochenbewegung war moderat, aber das strukturelle Setup bleibt klar intakt: Energiekrise, AI-Strombedarf, Versorgungssicherheit und ein enges Uranangebot sprechen weiter für diesen Markt.

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