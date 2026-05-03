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    Carsten Stork

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    Albemarle: Rücksetzer unter 200 USD – Zahlen als nächster Richtungsentscheid

    Die vergangene Woche verlief für Albemarle Corporation insgesamt stabil, auch wenn die Dynamik zum Wochenstart nicht gehalten werden konnte. Auf Wochenbasis legte die Aktie um +2,91 % zu und schloss bei 193,81 USD. Auffällig war vor allem der …

    Carsten Stork - Albemarle: Rücksetzer unter 200 USD – Zahlen als nächster Richtungsentscheid
    Foto: renditemanufaktur.de

    Die vergangene Woche verlief für Albemarle Corporation insgesamt stabil, auch wenn die Dynamik zum Wochenstart nicht gehalten werden konnte. Auf Wochenbasis legte die Aktie um +2,91 % zu und schloss bei 193,81 USD. Auffällig war vor allem der kurzfristige Ausbruch über die Marke von 200 USD am Montag, der jedoch nicht bestätigt werden konnte. Im weiteren Verlauf setzte eine Konsolidierung ein, die die Aktie wieder unter dieses Niveau zurückführte.

    Diese Bewegung ist nach der starken Rally der vergangenen Wochen nicht ungewöhnlich. Vielmehr sehen wir aktuell eine gesunde Konsolidierung auf erhöhtem Niveau. Entscheidend ist, dass sich die Aktie weiterhin oberhalb der vorherigen Ausbruchszone stabilisiert und der übergeordnete Trend intakt bleibt. Die kurzfristige Schwäche ist daher eher technisch als fundamental zu begründen.

    Fundamental bleibt das Umfeld konstruktiv. Albemarle treibt den Ausbau seiner globalen Lithiumkapazitäten weiter voran und positioniert sich damit für die nächste Wachstumsphase. Fortschritte in Chile, China und Australien sorgen für steigende Produktionsvolumina, während sich gleichzeitig die Nachfrage aus dem Bereich Elektromobilität und Energiespeicherung stabilisiert. Auch die Lithiumpreise zeigen erste Anzeichen einer Bodenbildung nach dem starken Rückgang im Vorjahr.

    Der kurzfristig wichtigste Faktor ist jedoch der 6. Mai. Mit den anstehenden Quartalszahlen steht der nächste zentrale Katalysator an. Der Markt wird genau darauf achten, ob sich die operative Entwicklung sowie der Ausblick im Einklang mit den steigenden Erwartungen bewegen. Nach dem starken Kursanstieg ist die Fallhöhe entsprechend hoch.

    Fazit:

    Der gescheiterte Ausbruch über 200 USD hat kurzfristig für eine Abkühlung gesorgt, ändert aber nichts am positiven Gesamtbild. Die Zahlen am 6. Mai dürften darüber entscheiden, ob Albemarle den nächsten Aufwärtsimpuls setzt oder die Konsolidierung anhält.

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