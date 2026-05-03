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    Carsten Stork

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    Sojabohnen-Future durchbricht Schlüsselmarke – Momentum bleibt klar auf der Oberseite

    Der Sojabohnen-Future zeigte in der vergangenen Woche erneut Stärke und legte um +2,11 % zu. Mit einem Schlusskurs bei 1.201,5 US-Cent pro Bushel konnte erstmals seit Wochen wieder nachhaltig die psychologisch wichtige Marke von 1.200 US-Cent …

    Carsten Stork - Sojabohnen-Future durchbricht Schlüsselmarke – Momentum bleibt klar auf der Oberseite
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Sojabohnen-Future zeigte in der vergangenen Woche erneut Stärke und legte um +2,11 % zu. Mit einem Schlusskurs bei 1.201,5 US-Cent pro Bushel konnte erstmals seit Wochen wieder nachhaltig die psychologisch wichtige Marke von 1.200 US-Cent überwunden werden. Dieser Ausbruch ist technisch relevant und signalisiert, dass der Markt aktuell bereit ist, höhere Preisniveaus zu akzeptieren und das übergeordnete Aufwärtsmomentum intakt bleibt.

    Im Wochenverlauf wurde die Aufwärtsbewegung vor allem durch eine Kombination aus stabiler Nachfrage und zunehmenden Angebotsrisiken getragen. Verzögerungen bei der Ernte in Südamerika, insbesondere in Argentinien, sowie wetterbedingte Unsicherheiten in den USA sorgen für eine insgesamt angespannte Versorgungslage. Gleichzeitig bleibt die Nachfrage robust, nicht zuletzt durch die enge Verknüpfung zum Energiesektor über die Biodieselproduktion, die bei hohen Energiepreisen zusätzliche Unterstützung liefert.

    Ein Blick auf die COT-Daten bestätigt das bullische Bild. Das Managed Money hält aktuell eine deutliche Long-Position von rund 194.000 Kontrakten. Diese hohe Positionierung zeigt, dass institutionelle Investoren weiterhin klar auf steigende Preise setzen und den Trend aktiv begleiten. Gleichzeitig erhöht eine so ausgeprägte Long-Seite auch die Anfälligkeit für kurzfristige Korrekturen, insbesondere wenn es zu schnellen Positionsanpassungen oder Gewinnmitnahmen kommt.

    Saisonal befindet sich der Markt aktuell in einer unterstützenden Phase. Historisch tendieren Sojabohnenpreise dazu, bis Ende Juni Stärke zu zeigen, bevor im weiteren Verlauf des Sommers häufig eine Konsolidierung einsetzt. Diese saisonale Komponente verstärkt derzeit das ohnehin positive Marktumfeld und liefert zusätzlichen Rückenwind für die laufende Bewegung.

    Fazit:

    Der Ausbruch über 1.200 US-Cent bestätigt den bullischen Trend. Solange Nachfrage, Positionierung und saisonale Faktoren zusammenwirken, bleibt das Chance-Risiko-Verhältnis auf der Oberseite, auch wenn kurzfristige Rücksetzer jederzeit möglich sind.


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