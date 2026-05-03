🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Carsten Stork

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    CO2-Zertifikate stabilisieren sich – struktureller Aufwärtstrend bleibt intakt

    Die CO2-Zertifikate (EUAs) zeigten sich in der vergangenen Woche weitgehend stabil und schlossen mit einem leichten Plus von +0,13 % bei 73,324 EUR pro Tonne. Intraday konnte der Markt im Wochenverlauf bis knapp unter 76 EUR ansteigen, bevor ab …

    Carsten Stork - CO2-Zertifikate stabilisieren sich – struktureller Aufwärtstrend bleibt intakt
    Foto: renditemanufaktur.de

    Die CO2-Zertifikate (EUAs) zeigten sich in der vergangenen Woche weitgehend stabil und schlossen mit einem leichten Plus von +0,13 % bei 73,324 EUR pro Tonne. Intraday konnte der Markt im Wochenverlauf bis knapp unter 76 EUR ansteigen, bevor ab Mitte der Woche Gewinnmitnahmen einsetzten und die Preise wieder nachgaben. Aufgrund des Feiertags am Freitag war die Handelsaktivität reduziert, sodass sich die Bewegung primär auf die ersten Tage der Woche konzentrierte. Insgesamt ergibt sich damit ein Bild einer Konsolidierung auf erhöhtem Niveau.

    Diese Stabilisierung erfolgt im Kontext eines übergeordneten Aufwärtstrends, der sich seit März zunehmend etabliert hat. Die Preisentwicklung bleibt dabei stark von regulatorischen Faktoren geprägt. Die EU hat die jährliche Reduktion der Zertifikatsmenge bereits seit 2024 deutlich erhöht und wird das Angebot ab 2026 zusätzlich einmalig um 27 Millionen Zertifikate reduzieren. Diese strukturelle Verknappung bildet die zentrale Grundlage für das mittelfristig konstruktive Marktumfeld und sorgt für einen anhaltenden fundamentalen Rückenwind.

    Hinzu kommt der laufende Umbau des Systems. Mit dem geplanten Start von ETS 2 für Gebäude und Verkehr sowie der Übergangsphase im nationalen Emissionshandel wird die Bedeutung des CO2-Preises weiter zunehmen. Gleichzeitig werden kostenlose Zuteilungen schrittweise reduziert, was die Marktmechanik weiter verschärft und die Preisbildung stärker marktbasiert macht.

    Kurzfristig bleibt der Markt jedoch anfällig für Schwankungen. Konjunkturentwicklung, Energiepreise und politische Signale können jederzeit für Gegenbewegungen sorgen. Die jüngste Abwärtsbewegung ab Wochenmitte zeigt, dass Gewinnmitnahmen jederzeit auftreten können, ohne den übergeordneten Trend zu gefährden.

    Fazit:

    Die CO2-Zertifikate befinden sich in einer gesunden Konsolidierungsphase innerhalb eines strukturellen Aufwärtstrends. Die regulatorische Verknappung sorgt für Rückenwind, während kurzfristige Rücksetzer eher technische Natur bleiben dürften.

    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Renditemanufaktur
    Carsten Stork CO2-Zertifikate stabilisieren sich – struktureller Aufwärtstrend bleibt intakt Die CO2-Zertifikate (EUAs) zeigten sich in der vergangenen Woche weitgehend stabil und schlossen mit einem leichten Plus von +0,13 % bei 73,324 EUR pro Tonne. Intraday konnte der Markt im Wochenverlauf bis knapp unter 76 EUR ansteigen, bevor ab …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     