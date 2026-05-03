Carsten Stork
CO2-Zertifikate stabilisieren sich – struktureller Aufwärtstrend bleibt intakt
Die CO2-Zertifikate (EUAs) zeigten sich in der vergangenen Woche weitgehend stabil und schlossen mit einem leichten Plus von +0,13 % bei 73,324 EUR pro Tonne. Intraday konnte der Markt im Wochenverlauf bis knapp unter 76 EUR ansteigen, bevor ab …
Die CO2-Zertifikate (EUAs) zeigten sich in der vergangenen Woche weitgehend stabil und schlossen mit einem leichten Plus von +0,13 % bei 73,324 EUR pro Tonne. Intraday konnte der Markt im
Wochenverlauf bis knapp unter 76 EUR ansteigen, bevor ab Mitte der Woche Gewinnmitnahmen einsetzten und die Preise wieder nachgaben. Aufgrund des Feiertags am Freitag war die Handelsaktivität
reduziert, sodass sich die Bewegung primär auf die ersten Tage der Woche konzentrierte. Insgesamt ergibt sich damit ein Bild einer Konsolidierung auf erhöhtem Niveau.
Diese Stabilisierung erfolgt im Kontext eines übergeordneten Aufwärtstrends, der sich seit März zunehmend etabliert hat. Die Preisentwicklung bleibt dabei stark von regulatorischen Faktoren
geprägt. Die EU hat die jährliche Reduktion der Zertifikatsmenge bereits seit 2024 deutlich erhöht und wird das Angebot ab 2026 zusätzlich einmalig um 27 Millionen Zertifikate reduzieren. Diese
strukturelle Verknappung bildet die zentrale Grundlage für das mittelfristig konstruktive Marktumfeld und sorgt für einen anhaltenden fundamentalen Rückenwind.
Hinzu kommt der laufende Umbau des Systems. Mit dem geplanten Start von ETS 2 für Gebäude und Verkehr sowie der Übergangsphase im nationalen Emissionshandel wird die Bedeutung des CO2-Preises
weiter zunehmen. Gleichzeitig werden kostenlose Zuteilungen schrittweise reduziert, was die Marktmechanik weiter verschärft und die Preisbildung stärker marktbasiert macht.
Kurzfristig bleibt der Markt jedoch anfällig für Schwankungen. Konjunkturentwicklung, Energiepreise und politische Signale können jederzeit für Gegenbewegungen sorgen. Die jüngste Abwärtsbewegung
ab Wochenmitte zeigt, dass Gewinnmitnahmen jederzeit auftreten können, ohne den übergeordneten Trend zu gefährden.
Fazit: