CO2-Zertifikate stabilisieren sich – struktureller Aufwärtstrend bleibt intakt

Die CO2-Zertifikate (EUAs) zeigten sich in der vergangenen Woche weitgehend stabil und schlossen mit einem leichten Plus von +0,13 % bei 73,324 EUR pro Tonne. Intraday konnte der Markt im Wochenverlauf bis knapp unter 76 EUR ansteigen, bevor ab Mitte der Woche Gewinnmitnahmen einsetzten und die Preise wieder nachgaben. Aufgrund des Feiertags am Freitag war die Handelsaktivität reduziert, sodass sich die Bewegung primär auf die ersten Tage der Woche konzentrierte. Insgesamt ergibt sich damit ein Bild einer Konsolidierung auf erhöhtem Niveau.



Diese Stabilisierung erfolgt im Kontext eines übergeordneten Aufwärtstrends, der sich seit März zunehmend etabliert hat. Die Preisentwicklung bleibt dabei stark von regulatorischen Faktoren geprägt. Die EU hat die jährliche Reduktion der Zertifikatsmenge bereits seit 2024 deutlich erhöht und wird das Angebot ab 2026 zusätzlich einmalig um 27 Millionen Zertifikate reduzieren. Diese strukturelle Verknappung bildet die zentrale Grundlage für das mittelfristig konstruktive Marktumfeld und sorgt für einen anhaltenden fundamentalen Rückenwind.



Hinzu kommt der laufende Umbau des Systems. Mit dem geplanten Start von ETS 2 für Gebäude und Verkehr sowie der Übergangsphase im nationalen Emissionshandel wird die Bedeutung des CO2-Preises weiter zunehmen. Gleichzeitig werden kostenlose Zuteilungen schrittweise reduziert, was die Marktmechanik weiter verschärft und die Preisbildung stärker marktbasiert macht.



Kurzfristig bleibt der Markt jedoch anfällig für Schwankungen. Konjunkturentwicklung, Energiepreise und politische Signale können jederzeit für Gegenbewegungen sorgen. Die jüngste Abwärtsbewegung ab Wochenmitte zeigt, dass Gewinnmitnahmen jederzeit auftreten können, ohne den übergeordneten Trend zu gefährden.



Fazit:



Die CO2-Zertifikate befinden sich in einer gesunden Konsolidierungsphase innerhalb eines strukturellen Aufwärtstrends. Die regulatorische Verknappung sorgt für Rückenwind, während kurzfristige Rücksetzer eher technische Natur bleiben dürften.

