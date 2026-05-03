Kupfer behauptet hohes Niveau – leichte Schwäche innerhalb intakten Trends

Der Copper Future zeigte in der vergangenen Woche eine leicht schwächere Entwicklung und verlor -2,03 % auf 596,45 US-Cent. Angesichts des starken Vorlaufs der letzten Monate ist diese Bewegung jedoch nicht als Korrektur zu werten, sondern vielmehr als normale kurzfristige Konsolidierung auf hohem Niveau. Der Markt hält sich weiterhin stabil im Bereich um 600 US-Cent und damit in unmittelbarer Nähe der jüngsten Hochs. Genau diese Stabilität ist ein Zeichen für die aktuell robuste Marktstruktur.



Fundamental bleibt das Umfeld klar unterstützend. Die jüngsten Konjunkturdaten aus China liefern hierfür eine wichtige Grundlage. Die Industrieproduktion und die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe entwickelten sich stärker als erwartet, was direkt auf eine anhaltend solide Nachfrage nach Industriemetallen hindeutet. Kupfer profitiert davon besonders stark, da es als zentraler Rohstoff für Infrastruktur, Elektrifizierung und industrielle Wertschöpfungsketten gilt.



Ein zusätzlicher Treiber ist die strukturelle Nachfrage aus dem Technologiesektor. Der Ausbau von Rechenzentren, Stromnetzen und digitaler Infrastruktur sorgt für eine nachhaltig steigende Nachfrage nach Kupfer. Diese Entwicklung wird durch langfristige Lieferverträge großer Unternehmen zusätzlich verstärkt und schafft eine stabile fundamentale Basis für den Markt.



Auch die Positionierung bestätigt dieses Bild. Das Managed Money hat seine Long-Positionen weiter ausgebaut und hält aktuell rund 63.281 Kontrakte auf der Long-Seite. Diese Entwicklung ist klar bullisch zu interpretieren und zeigt, dass institutionelle Investoren trotz kurzfristiger Schwäche weiterhin auf steigende Preise setzen.



Kurzfristig wirkt die Saisonalität leicht dämpfend. Historisch zeigt Kupfer bis Ende Juni häufig eine Phase geringerer Dynamik, bevor sich im weiteren Jahresverlauf wieder stärkere Aufwärtsbewegungen etablieren.



Fazit:



Kupfer bleibt strukturell stark. Die aktuelle Bewegung ist keine Korrektur, sondern eine Konsolidierung nahe der Hochs innerhalb eines intakten Aufwärtstrends.

