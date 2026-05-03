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    Carsten Stork

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    Kakao steigt weiter – Markt läuft gegen Positionierung und Saisonalität

    Der Kakao-Future setzte seine Aufwärtsbewegung in der vergangenen Woche fort und legte um +4,71 % zu, nachdem bereits in der Vorwoche ein Anstieg von über 4 % zu verzeichnen war. Der Markt schloss bei 3.598 US-Dollar und damit knapp unter der Marke …

    Carsten Stork - Kakao steigt weiter – Markt läuft gegen Positionierung und Saisonalität
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Kakao-Future setzte seine Aufwärtsbewegung in der vergangenen Woche fort und legte um +4,71 % zu, nachdem bereits in der Vorwoche ein Anstieg von über 4 % zu verzeichnen war. Der Markt schloss bei 3.598 US-Dollar und damit knapp unter der Marke von 3.600 US-Dollar. Innerhalb von zwei Wochen hat sich damit eine klare Erholung etabliert, die trotz gemischter Fundamentaldaten an Dynamik gewinnt.

    Fundamental bleibt das Umfeld differenziert, mit einem leichten bullischen Überhang. Auf der einen Seite zeigt sich die Nachfrage nach Schokolade weiterhin stabil, was durch solide Unternehmenszahlen großer Hersteller bestätigt wird. Gleichzeitig wurden die Prognosen für den globalen Angebotsüberschuss zuletzt deutlich nach unten angepasst. Hauptgrund sind zunehmende Risiken für die Ernte in Westafrika, insbesondere durch anhaltende Trockenheit sowie die wachsende Wahrscheinlichkeit eines El-Niño-Ereignisses.

    Diese Wetterrisiken sind entscheidend. Ein starker El Niño kann die klimatischen Bedingungen massiv verändern und in wichtigen Anbaugebieten wie der Elfenbeinküste und Ghana zu Ernteausfällen führen. Da diese Regionen mehr als die Hälfte der globalen Produktion stellen, würde jede Störung direkt auf das Angebot durchschlagen und preistreibend wirken.

    Gleichzeitig existieren weiterhin belastende Faktoren. Die Lagerbestände an den Börsen sind zuletzt gestiegen und haben ein Mehrmonatshoch erreicht. Zudem zeigen Verarbeitungsdaten aus Nordamerika und Europa eine schwächere Nachfrage, was kurzfristig bremsend wirkt. Dieses Spannungsfeld sorgt aktuell für erhöhte Volatilität im Markt.

    Auffällig bleibt die Positionierung. Das Managed Money hat seine Short-Positionen zuletzt sogar weiter ausgebaut und hält rund 23.600 Kontrakte Short. Der Markt steigt damit gegen die Positionierung, was zusätzliches Aufwärtspotenzial durch mögliches Short-Covering eröffnet.

    Saisonal ist das Bild kurzfristig eher schwach. Historisch tendiert Kakao bis Mitte Mai leichter, bevor sich im Sommer eine stabilere Aufwärtsbewegung etablieren kann.

    Fazit:

    Kakao zeigt aktuell Stärke gegen Positionierung und Saisonalität. Mittelfristig bleibt das Setup konstruktiv, insbesondere bei zunehmenden Wetterrisiken.


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