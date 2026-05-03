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    Carsten Stork

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    Baumwolle im Rally-Modus – starke Dynamik trifft auf strukturelle Treiber

    Der Baumwoll-Future an der ICE US konnte in der vergangenen Woche deutlich zulegen und gewann +6,11 %. Der Schlusskurs lag bei 84,19 Cent/lb und markiert damit die Fortsetzung einer beeindruckenden Aufwärtsbewegung. Seit dem 12. Februar 2026 ist der …

    Carsten Stork - Baumwolle im Rally-Modus – starke Dynamik trifft auf strukturelle Treiber
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Baumwoll-Future an der ICE US konnte in der vergangenen Woche deutlich zulegen und gewann +6,11 %. Der Schlusskurs lag bei 84,19 Cent/lb und markiert damit die Fortsetzung einer beeindruckenden Aufwärtsbewegung. Seit dem 12. Februar 2026 ist der Markt um rund 31,8 % gestiegen – eine Dynamik, die klar zeigt, dass sich ein neuer Trend etabliert hat und weiterhin Kapital in den Markt fließt.

    Ein wesentlicher Treiber dieser Bewegung ist die Positionierung. Das Managed Money hat seine Ausrichtung in kurzer Zeit massiv gedreht. Noch Mitte März waren große spekulative Adressen netto short positioniert, inzwischen halten sie eine Long-Position von knapp 81.000 Kontrakten. Ein derart schneller Umschwung ist selten und spricht für einen starken Trendwechsel, der aktuell aktiv gespielt wird. Diese Kapitalflüsse liefern eine zentrale Unterstützung für die laufende Rally und erhöhen die Wahrscheinlichkeit weiterer Anschlusskäufe.

    Fundamental wird der Markt zusätzlich gestützt. Ein entscheidender Faktor ist der hohe Ölpreis. Steigende Energiepreise verteuern die Produktion synthetischer Fasern, die auf petrochemischen Vorprodukten basieren. Dadurch gewinnt Baumwolle als natürliche Alternative an Attraktivität. Diese Verschiebung in der Nachfrage kann mittelfristig einen nachhaltigen Preistreiber darstellen und die aktuelle Bewegung fundamental untermauern.

    Hinzu kommt die Wetterkomponente. Die anhaltende Trockenheit in den USA sorgt für Unsicherheit auf der Angebotsseite und erhöht das Risiko schwächerer Ernten. Gerade in Kombination mit der angespannten Situation bei Düngemitteln verstärkt sich dieser Effekt zusätzlich und wirkt unterstützend auf die Preise.

    Saisonal betrachtet bleibt das Bild unterstützend. Historisch zeigt Baumwolle bis in den Sommer hinein eine stabile bis freundliche Phase, bevor ab Mitte August häufig Schwäche einsetzt. Aktuell dominiert jedoch klar die kurzfristige Dynamik, die den Markt weiter nach oben treiben kann.

    Fazit:

    Der Baumwoll-Future befindet sich in einem klaren Aufwärtstrend, getragen von starker Positionierung und unterstützenden Fundamentaldaten. Rücksetzer sind möglich, dürften aber eher als Einstiegschancen innerhalb eines dynamischen Trends zu werten sein.


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