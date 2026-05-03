Orangensaft dreht nach oben – starker Rebound nach vorheriger Schwäche

Der Orange Juice Future an der ICE US hat in der vergangenen Woche einen klaren Befreiungsschlag vollzogen und legte deutlich um +16,74 % zu. Der Markt schloss bei 188,95 US-Cent und damit nahezu auf Wochenhoch. Nach der vorherigen Schwächephase stellt diese Bewegung eine klare Stimmungsänderung dar und signalisiert, dass Käufer wieder Kontrolle übernehmen. Besonders auffällig ist die Dynamik, mit der sich der Markt in Richtung Wochenschluss nach oben bewegt hat.



Fundamental bleibt das Umfeld interessant. Die Cold Storage befinden sich zwar auf einem höheren Niveau als in den vergangenen Jahren, gleichzeitig ist die tatsächlich verfügbare physische Ware im Markt jedoch weiterhin begrenzt. Diese Diskrepanz zwischen statistischen Beständen und realer Verfügbarkeit sorgt regelmäßig für Spannungen im Markt und kann insbesondere in Phasen steigender Nachfrage zu schnellen und dynamischen Preissprüngen führen.



Ein zusätzlicher Faktor ist die Positionierung. Das Managed Money hat seine Long-Positionen zuletzt leicht reduziert, hält aber weiterhin rund 2.022 Kontrakte auf der Long-Seite. Diese Positionierung ist weiterhin konstruktiv und zeigt, dass institutionelle Investoren trotz der vorherigen Schwächephase im Markt engagiert bleiben. Gleichzeitig ist die Positionierung nicht überdehnt, was zusätzlichen Spielraum für neue Käufer eröffnet.



Auch die Saisonalität spricht aktuell klar für den Markt. Historisch zeigt Orangensaft bis Ende Mai eine deutlich stärkere Phase, bevor es im Sommer häufig zu einer Abschwächung kommt. Diese saisonale Unterstützung passt zur aktuellen Marktbewegung und könnte in den kommenden Wochen zusätzlichen Rückenwind liefern.



Zusätzlich bleibt der Markt anfällig für kurzfristige Angebotsschocks, insbesondere durch wetterbedingte Risiken in den Hauptanbaugebieten, was die Volatilität weiter erhöhen kann.



Fazit:



Orangensaft zeigt eine klare Trendwende nach oben. Die Kombination aus technischer Stärke, stabiler Nachfrage und positiver Saisonalität spricht für weiteres Aufwärtspotenzial bis in den späten Mai hinein.

