Kaffee konsolidiert – El-Niño-Risiko als potenzieller Kurstreiber

Der Kaffee-Future zeigte in der vergangenen Woche eine ruhige Entwicklung und schloss mit einem Minus von -1,65 % bei 280,95 US-Cent. Die Handelswoche verlief ohne größere Impulse und spiegelt aktuell eine Phase der Konsolidierung wider. Nach der starken Aufwärtsbewegung der vergangenen Monate fehlt es derzeit an frischer Dynamik, ohne dass sich das übergeordnete bullische Bild wesentlich eingetrübt hätte.



Ein Blick auf die Positionierung bleibt konstruktiv. Das Managed Money hat seine Long-Positionen erneut leicht ausgebaut und hält nun knapp über 25.000 Kontrakte auf der Long-Seite. Diese Entwicklung zeigt, dass institutionelle Marktteilnehmer weiterhin auf steigende Preise setzen. Gleichzeitig ist die Positionierung nicht überdehnt, was zusätzlichen Spielraum für weitere Käufe eröffnet.



Saisonal befindet sich Kaffee aktuell noch in einer unterstützenden Phase. Historisch tendiert der Markt bis Ende Mai fester, bevor im Sommer eine schwächere Phase einsetzen kann. Dieses Muster könnte kurzfristig stabilisierend wirken, auch wenn es aktuell noch an klarer Trenddynamik fehlt.



Der entscheidende Faktor bleibt jedoch die Wetterentwicklung. Mit Blick auf den Sommer rückt ein möglicher starker El Niño zunehmend in den Fokus. Ein solches Ereignis führt zu deutlich erhöhten Wassertemperaturen im Pazifik und kann die globalen Wettermuster massiv beeinflussen. Für Südamerika, insbesondere Brasilien als wichtigstem Arabica-Produzenten, bedeutet das ein erhöhtes Risiko für extreme Niederschläge, Überschwemmungen und Erntestörungen.



Genau diese Risiken sind für den Markt klar bullisch. Kommt es zu Produktionsausfällen oder Qualitätsproblemen, wird das Angebot verknappt, was in der Regel zu steigenden Preisen führt.



Fazit:



Kaffee bleibt kurzfristig in der Konsolidierung. Die Saisonalität unterstützt noch bis Ende Mai, während ein starker El Niño als klar bullischer Trigger die nächste Aufwärtsbewegung einleiten könnte.

