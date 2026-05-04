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    Ein Jahrzehnt des grenzüberschreitenden Lernens

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    Das Süd-Süd-Institut der PKU wird 10 Jahre alt

    BEIJING, 4. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Als Ismail Zabeeh sich als Doktorand am Institut für Süd-Süd-Kooperation und Entwicklung (ISSCAD) der Universität Peking einschrieb, hatte er bereits als Staatsminister auf den Malediven gedient. Was ihn zurück in ein Klassenzimmer zog, war die Möglichkeit, Entwicklung aus erster Hand in Ländern zu studieren, die selbst eine rasante Entwicklung durchlaufen haben.

    ISSCAD’s inaugural intake of students

    Zabeeh ist bei weitem nicht allein. Eric Dodoo-Amoo, Leiter der China-Abteilung des ghanaischen Finanzministeriums, ist ein ISSCAD-Absolvent des Jahrgangs 2022. Am 29. April 2026 kamen beide ins Yingjie Overseas Exchange Center der PKU, um gemeinsam mit Studierenden und Alumni aus aller Welt das 10-jährige Bestehen des Instituts zu feiern, das mit einem Forum über nachhaltige Entwicklung im globalen Süden begangen wurde.

    ISSCAD wurde 2016 gegründet und basiert auf einer Prämisse, die in der internationalen Entwicklungsausbildung selten ist: dass die Entwicklungsländer einen eigenen Wissensschatz geschaffen haben, der systematisch untersucht werden sollte.

    "Die wichtigste Neuerung dieses Instituts ist, dass es sich auf die Entwicklungserfahrungen Chinas und anderer Entwicklungsländer stützt", sagte Justin Yifu Lin, Ehrendekan des ISSCAD und ehemaliger Chefökonom der Weltbank.

    Das Jubiläumsforum brachte Regierungsvertreter, Wissenschaftler und Diplomaten zusammen. Der PKU-Ratsvorsitzende He Guangcai und hochrangige Beamte der chinesischen Agentur für internationale Entwicklungszusammenarbeit, des Handelsministeriums und des Bildungsministeriums bekräftigten ihr Engagement für das Institut als Plattform für Talententwicklung, politische Forschung und internationalen Austausch.

    Arkebe Oqubay, ein ehemaliger hochrangiger Minister Äthiopiens und führender Wissenschaftler auf dem Gebiet der Industriepolitik in Afrika, bezeichnete das kommende Jahrzehnt als kritisches Fenster für die Vertiefung der Süd-Süd-Zusammenarbeit. Abigail Shoniwa, Simbabwes Botschafterin in China, merkte an, dass die politischen Entscheidungsträger Simbabwes direkt von den Erkenntnissen der ISSCAD-Programme profitiert haben.

    Eine besondere Beleuchtungszeremonie und eine Flaggenparade, an der Studierende und Alumni aus mehr als 80 Ländern teilnahmen, markierten das 10-jährige Jubiläum und symbolisierten die Einheit und die gemeinsamen Bestrebungen des globalen Südens.

    In den letzten zehn Jahren hat das Institut hochrangige Beamte, Diplomaten und Wissenschaftler aus Afrika, Asien, Lateinamerika und dem pazifischen Raum ausgebildet und bietet Doktoranden- und Masterstudiengänge an, die akademische Forschung mit politischer Feldarbeit in China verbinden.

    Da ISSCAD in sein zweites Jahrzehnt eintritt, hat Lin ein Ziel formuliert: dass sich das Institut zu einem weltweit anerkannten Zentrum für akademische Innovation und Wissensaustausch zwischen Entwicklungsländern entwickelt.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2971449/image1.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ein-jahrzehnt-des-grenzuberschreitenden-lernens-das-sud-sud-institut-der-pku-wird-10-jahre-alt-302760883.html





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