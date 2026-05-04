Eine neue Vision für intelligente Elternschaft wird auf der 139. Canton Fair in der Kategorie Spielzeug & Kinder, Baby- und Mutterschaftsprodukte vorgestellt

Bei den Produkten für Eltern liegt der Schwerpunkt auf intelligentem, multifunktionalem Design. Ein intelligenter, beruhigender Anhänger nutzt die Stimmerkennung, um das Weinen eines Babys zu erkennen und automatisch Musik abzuspielen, während ein selbstdrehender, intelligenter Autositz die Benutzerfreundlichkeit durch automatisches Drehen verbessert.

GUANGZHOU, China, 4. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Auf der Ausstellungsfläche der 139. Canton Fair in der Kategorie Spielzeug & Kinder, Baby- und Umstandsprodukte präsentieren die Aussteller Produkte, die intelligente Technologie, pädagogischen Wert und nachhaltige Materialien miteinander verbinden und den sich wandelnden Erwartungen globaler Familien gerecht werden, die nach sicheren, kreativen und intelligenten Erziehungslösungen suchen.

Weitere Innovationen betonen den Komfort und die integrierte Versorgung. Eine kabellose Babywaage zum Wickeln kombiniert mehrere Funktionen für die tägliche Pflege und die Gesundheitsüberwachung mit einer elektrischen Wiege und einem mit einem Handgriff faltbaren Kinderbett, die eine mühelose Einrichtung und eine freihändige Erziehung ermöglichen.

Neue Produkte unterstreichen die Dynamik des Sektors der pädagogischen Holzspielzeuge. Das aus FSC-zertifiziertem Naturholz gefertigte und mit Farbe auf Wasserbasis beschichtete Miniatur-Holzküchenset erfüllt die wichtigsten internationalen Sicherheitsstandards und unterstützt die Entwicklung früher Lebenskompetenzen. Daneben gibt es einen multifunktionalen Spieltisch mit Meeresmotiven, der einen modularen Ansatz für frühes Lernen bietet. Der aus Naturholz gefertigte und mit lebensmittelechten Beschichtungen und abgerundeten Kanten versehene Tisch integriert geometrische Wahrnehmung, musikalische Erkundung und Logiktraining. Es stellt einen bedeutenden Schritt in der Entwicklung von traditionellem Holzspielzeug hin zu mehr interaktiven Werkzeugen für die Früherziehung dar.

Das Thema Nachhaltigkeit zieht sich wie ein roter Faden durch diese Kategorie. Eine Reihe von dicken Holzpuzzles zeigt, wie recycelte Materialien zu langlebigen, erschwinglichen und lehrreichen Produkten entwickelt werden können. Die Puzzles, die zu einem großen Teil aus mitteldichten Faserplatten bestehen, die aus wiedergewonnenen Holzfasern gewonnen werden, spiegeln eine effiziente Ressourcennutzung wider und zeigen gleichzeitig, wie Hersteller Funktion, Haltbarkeit und Kosteneffizienz in ihre Designüberlegungen einbeziehen. Ihre handwerkliche Beschaffenheit und kulturelle Wärme unterstreichen das Engagement für eine umweltfreundlichere und verantwortungsvollere Produktion.

In einem Zeitalter, das von künstlicher Intelligenz und diversifizierten Konsumbedürfnissen geprägt ist, erlangen traditionelle Hersteller von Mutterschafts- und Kinderprodukten neue Bedeutung. Sie bewahren die emotionale Wärme und führen gleichzeitig intelligente Interaktion, fröhliches pädagogisches Design und umweltfreundlichere Materialien ein, um der klassischen Kategorie einen modernen Anstrich zu geben und sie für die Familien von heute wieder attraktiv zu machen.

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