KAUFEN oder VERKAUFEN? thyssenkrupp nucera, Nordex, Pure One Aktie im Check! Die Aktie von Nordex hat im laufenden Jahr viel Rückenwind. Operativ läuft es glänzend. Doch vielleicht ist die Aktie zu stark gelaufen? Ist eine Korrektur um 20 % möglich? Dies glauben Analysten und raten zum Verkauf. Dagegen soll bei Pure One im …



