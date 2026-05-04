KAUFEN oder VERKAUFEN? thyssenkrupp nucera, Nordex, Pure One Aktie im Check!
Die Aktie von Nordex hat im laufenden Jahr viel Rückenwind. Operativ läuft es glänzend. Doch vielleicht ist die Aktie zu stark gelaufen? Ist eine Korrektur um 20 % möglich? Dies glauben Analysten und raten zum Verkauf. Dagegen soll bei Pure One im …
Foto: esg-aktien.de
Die Aktie von Nordex hat im laufenden Jahr viel Rückenwind. Operativ läuft es glänzend. Doch vielleicht ist die Aktie zu stark gelaufen? Ist eine Korrektur um 20 % möglich? Dies glauben Analysten und raten zum Verkauf. Dagegen soll bei Pure One im laufenden Jahr der Durchbruch gelingen. Die Australier arbeiten an Nutzfahrzeugen mit Brennstoffzellen und Batterie. In beiden Bereichen gibt es Erfolge. Die Aktie wird auf Tradegate gehandelt und könnte dieses Jahr durchstarten. Dagegen hat thyssenkrupp nucera zuletzt mit einer Gewinnwarnung enttäuscht. Ist damit der Boden erreicht? Analysten sehen jedenfalls eine Kaufchance. Sie erwarten in den kommenden Jahren ein deutliches Wachstum bei Umsatz und Gewinn.
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