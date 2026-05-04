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    40 % KORREKTUR bei Siemens Energy? Kaufempfehlung bei BYD und Chance bei Dividenden-Perle RE Royalties!

    Könnte die Aktie von Siemens Energy um mehr als 40 % korrigieren? Ja, wenn es nach Analysten geht. Ihnen reicht die Prognoseerhöhung und das fette Auftragspolster nicht. Sie sehen in der hohen Bewertung ein großes Risiko. Eine große Chance könnte …

    40 % KORREKTUR bei Siemens Energy? Kaufempfehlung bei BYD und Chance bei Dividenden-Perle RE Royalties!
    Foto: esg-aktien.de
    Könnte die Aktie von Siemens Energy um mehr als 40 % korrigieren? Ja, wenn es nach Analysten geht. Ihnen reicht die Prognoseerhöhung und das fette Auftragspolster nicht. Sie sehen in der hohen Bewertung ein großes Risiko. Eine große Chance könnte sich derzeit bei der Aktie von RE Royalties ergeben. Nicht nur wegen der Dividendenrendite von über 10 %. Das Management ist zu Recht unzufrieden mit dem Aktienkurs und prüft alle strategischen Optionen bis zum Verkauf. Gibt es am 20. Mai Neuigkeiten dazu? Die Aktie von BYD ist in den vergangenen Jahren eine Enttäuschung gewesen. Das Wertpapier notiert auf dem Niveau von Herbst 2021. Doch Analysten raten zum Kauf.

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