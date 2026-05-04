40 % KORREKTUR bei Siemens Energy? Kaufempfehlung bei BYD und Chance bei Dividenden-Perle RE Royalties! Könnte die Aktie von Siemens Energy um mehr als 40 % korrigieren? Ja, wenn es nach Analysten geht. Ihnen reicht die Prognoseerhöhung und das fette Auftragspolster nicht. Sie sehen in der hohen Bewertung ein großes Risiko. Eine große Chance könnte …



