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    Kassen-Sparpaket

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    Miersch und Söder fordern Nachbesserungen

    Für Sie zusammengefasst
    • Miersch fordert Diskussion zur Mitversicherung
    • Söder mahnt Nachbesserungen bei Krankenhäusern
    • Kritik am Sparpaket wegen höheren Zuzahlungen
    Kassen-Sparpaket - Miersch und Söder fordern Nachbesserungen
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Fraktionschef Matthias Miersch sieht mit Blick auf das vom Bundeskabinett auf den Weg gebrachte Sparpaket für stabile Beiträge bei den gesetzlichen Krankenkassen noch Diskussionsbedarf. "Die beitragsfreie Mitversicherung ist ein Punkt, über den wir auf alle Fälle sprechen wollen", sagte er in der ZDF-Sendung "Berlin direkt" am Abend.

    Es sei klar, dass das parlamentarische Verfahren kein Abnickerverfahren sei. Die Fraktionen beschäftigten sich damit, was das Kabinett entschieden habe. "Und da gehören die unterschiedlichsten Dinge auf den Tisch", sagte Miersch. Das sei normal und gehöre zur Politik dazu.

    Söder: Es gibt "eine Reihe von Punkten"

    Auch CSU-Chef Markus Söder sieht Nachbesserungsbedarf - zum Beispiel beim Thema Krankenhäuser, sagte Bayerns Ministerpräsident in der ZDF-Sendung. "Auch beim Thema, inwieweit Bürgergeldempfänger von den Krankenkassen-Beitragszahlern in dem Umfang weiter so finanziert werden sollen." Es gebe "eine Reihe von Punkten". "Aber ich glaube, alle sind sich einig, dass am Ende diese Reform kommen wird und kommen muss."

    Das Sparpaket für stabile Beiträge bei den gesetzlichen Krankenkassen war auf breite Kritik gestoßen. Geplant sind darin Ausgabenbremsen bei Praxen, Kliniken und Pharmabranche - aber etwa auch höhere Zuzahlungen für Medikamente und Einschränkungen der kostenlosen Mitversicherung von Ehepartnern./cco/DP/zb






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