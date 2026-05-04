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    Behörde

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    Neuer Angriff auf Schiff in Straße von Hormus

    Für Sie zusammengefasst
    • Schiff in Straße von Hormus von Projektil getroffen
    • Besatzung in Sicherheit und keine Umweltschäden gemeldet
    • Wiederholte Angriffe und maritime Spannungen in Region
    Behörde - Neuer Angriff auf Schiff in Straße von Hormus
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    LONDON (dpa-AFX) - In der Straße von Hormus ist erneut ein Schiff angegriffen worden. Ein Tanker sei von "unbekannten Projektilen" getroffen worden, teilte die britische Behörde für die Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) auf der Plattform X mit. Der Vorfall ereignete sich demnach am Sonntagabend in der strategisch bedeutenden Meerenge, rund 145 Kilometer nördlich von Fudschaira in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Besatzung sei in Sicherheit und es seien keine Auswirkungen auf die Umwelt gemeldet worden.

    Seit Beginn des Iran-Kriegs ist es in der Straße von Hormus wiederholt zu Angriffen auf Schiffe gekommen. Der von den USA und Israel angegriffene Iran hat mit Attacken und Drohungen die Schifffahrt durch die wichtige Meerenge weitestgehend zum Erliegen gebracht. Die USA haben ihrerseits eine Seeblockade gegen den Iran verhängt./jbz/DP/zb





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