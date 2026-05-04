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    ROUNDUP/Behörde

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    Angriff auf Schiff in Straße von Hormus

    Für Sie zusammengefasst
    • Angriff auf Schiff in Straße von Hormus gemeldet
    • Besatzung wohlauf und keine Umweltschäden gemeldet
    • USA verhängen Seeblockade stoppen bisher 49 Schiffe
    ROUNDUP/Behörde - Angriff auf Schiff in Straße von Hormus
    Foto: Jan Woitas - dpa

    LONDON (dpa-AFX) - In der Straße von Hormus ist erneut ein Schiff angegriffen worden. Die britische Behörde für die Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) teilte auf der Plattform X mit, der Kapitän eines nordwärts fahrenden Massengutfrachters habe einen Angriff mehrerer kleiner Boote gemeldet. Zu dem Vorfall kam es demnach elf Seemeilen westlich der iranischen Stadt Sirik.

    Alle Besatzungsmitglieder seien wohlauf, und es seien keine Auswirkungen auf die Umwelt gemeldet worden, hieß es.

    USA haben Seeblockade gegen Iran verhängt

    Die iranische Nachrichtenagentur Fars berichtete am späten Abend, ein Schiff sei auf Anordnung der iranischen Marine gestoppt worden, um Dokumente zu prüfen. Diese Maßnahme sei im Rahmen der Überwachungsverfahren erfolgt. Von einem Angriff war nicht die Rede.

    Seit Beginn des Iran-Kriegs ist es in der Straße von Hormus wiederholt zu derartigen Vorfällen gekommen. Der von den USA und Israel angegriffene Iran hat mit Attacken und Drohungen die Schifffahrt durch die wichtige Meerenge weitestgehend zum Erliegen gebracht.

    Die USA haben ihrerseits eine Seeblockade gegen den Iran verhängt. Sie haben so nach eigenen Angaben bislang 49 Schiffe gestoppt, wie das zuständige US-Regionalkommando Centcom auf X mitteilte./vee/DP/zb




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