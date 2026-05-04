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    BVB-Frust nach Pleite

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    Kobel fordert Einsatz bis zum Schluss

    Für Sie zusammengefasst
    • Kobel fordert vollen Einsatz bis Saisonende
    • Kovac bezeichnet die Niederlage als verdient
    • Gladbach sichert Verbleib, BVB wahrt Chancen
    BVB-Frust nach Pleite - Kobel fordert Einsatz bis zum Schluss
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    MÖNCHENGLADBACH (dpa-AFX) - Nach der Pleite und einer schwachen Leistung im Borussen-Duell hat Borussia Dortmunds Keeper Gregor Kobel vollen Einsatz bis zum Saisonende gefordert. "Wir alle haben einen Vertrag für die ganze Saison unterschrieben und nicht nur für 31 Spiele und müssen auch angesichts dessen performen", befand Kobel, der seine Mannschaft mehrfach vor einem früheren Gegentreffer bewahrt hatte, nach dem 0:1 bei Borussia Mönchengladbach.

    "Es hat sich nicht gut angefühlt auf dem Platz. Es ist super frustrierend und du gehst angepisst nach Hause", sagte der Schlussmann der Dortmunder. Sein Trainer wies mangelnden Einsatz oder fehlende Einstellung im Saisonendspurt indes entschieden zurück. "Wir haben niemanden unterschätzt und uns das auch nicht leicht ausgemalt, im Gegenteil. Wir wussten, was uns erwartet", sagte Niko Kovac und sprach aber von einer "verdienten Niederlage".

    "Es war heute einfach nicht gut", befand der Coach trocken. "Der Gegner war heute sehr viel griffiger. Sie waren mit ihren Leuten wirklich schärfer", sagte er in Richtung der Gladbacher, die sich mit dem Sieg den Verbleib in der Fußball-Bundesliga sicherten. Für den BVB, der die Champions-League-Qualifikation sicher und mit fünf Zählern Vorsprung auf den Tabellendritten RB Leipzig auch gute Chancen auf die Vizemeisterschaft hat, war es die dritte Pleite in den vergangenen vier Partien.

    Kovac blickte trotz des Dämpfers nach vorn. "Jedes Bundesliga-Spiel ist anders. Heute haben wir kein Gutes gezeigt und ich hoffe, dass wir im nächsten sehr viel besser sind als heute", sagte er mit Blick auf die kommende Partie gegen derzeit stark kriselnde Frankfurter am kommenden Freitag (20.30 Uhr/Sky). Möglicherweise kann der BVB dann vor heimischen Fans die Vizemeisterschaft feiern und den Frust aus Gladbach vergessen machen./jgl/DP/zb

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    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3,183 auf Lang & Schwarz (03. Mai 2026, 19:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -0,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,52 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 351,34 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8900 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +57,11 %/+57,11 % bedeutet.




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